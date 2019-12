Čavušoglu: Turecko sa stiahne zo Sýrie iba za týchto podmienok

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Ankara 6. decembra (TASR) - Turecko stiahne svojich vojakov zo severu Sýrie až po dosiahnutí politického riešenia konfliktu v susednej krajine. V opačnom prípade by tam buď "teroristi" zaplnili mocenské vákuum, alebo by sýrsky režim znova prevzal kontrolu, čo by odradilo sýrskych utečencov od návratu, uviedol v piatok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu.," vyhlásil Čavušoglu na konferencii stredomorských krajín v Ríme.Turecko podľa neho neokupuje sýrske územie, ale bojuje proti teroristom. K tým patrí džihádistická skupina Islamský štát (IS), ako aj kurdské organizácie YPG a PKK. "," povedal Čavušoglu.Šéf tureckej diplomacie tiež avizoval konferenciu o návrate sýrskych utečencov, plánovanú spoločne s Irakom, Jordánskom a Libanonom; termín jej konania však nespresnil." zdôraznil s tým, že keby oblasti pri hraniciach s Tureckom prevzala sýrska vláda, ani jeden utečenec by nebol v bezpečí a nevrátil by sa do Sýrie bez strachu.," povedal Čavušoglu.Minister okrem toho obhajoval nákup ruských systémov protivzdušnej obrany. Tvrdí, že západní partneri nechceli Turecku žiadne takéto systémy predať.," dodal Čavušoglu a poukázal na to, že jeho krajina nemôže vyrábať všetky druhy zbraní sama.