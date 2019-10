Čavušoglu varoval Kurdov, aby sa stiahli z pohraničia

Mevlüt Čavušoglu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 21. októbra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v pondelok opätovne varoval pred obnovením tureckej ofenzívy na severe Sýrie za predpokladu, že sa miestne kurdské sily nestiahnu z tureckých hraníc do utorka večera, tak ako to vyplýva z Američanmi sprostredkovaného prímeria. Informovala o tom agentúra AP.povedal šéf tureckej diplomacie na margo kurdských síl na severe Sýrie.Čavušoglu zároveň Kurdov obvinil z 30 narušení štyri dni platného prímeria, počas ktorého prišiel o život aj jeden turecký vojak, pričom zdôraznil, že Ankara na všetky útoky odpovedala.Turecký minister však dodal, že kurdskí bojovníci vo všeobecnosti dodržiavajú podmienky prímeria a sťahujú sa z Tureckom ovládaných oblastí.Ankara chce, aby sa sily sýrskych Kurdov stiahli z oblasti pozdĺž tureckých hraníc do hĺbky 30 kilometrov, kam plánuje zo svojho územia presídliť časť sýrskych utečencov.Turecko spustilo svoju ofenzívu na severovýchode Sýrie 9. októbra - po tom, čo sýrski Kurdi odsunom amerických jednotiek z tejto oblasti prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.