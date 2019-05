Cazorla sa dostal po štyroch rokoch do národného mužstva

Na archívne snímke hráč Santi Cazorla (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Španielska na júnové zápasy kvalifikácie ME 2020:

brankári: David de Gea (Manchester United/Angl.), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/Angl.), Pau Lopez (Betis Sevilla)



obrancovia: Dani Carvajal, Sergio Ramos (obaja Real Madrid), Mario Hermoso (Espanyol Barcelona), Diego Llorente (Real Sociedad), Inigo Martínez (Athletic Bilbao), Jordi Alba, Sergi Roberto (obaja FC Barcelona), Jose Gaya (Valencia), Jesus Navas (FC Sevilla)



stredopoliari: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodrigo Hernandez (Atletico Madrid), Dani Parejo (Valencia), Isco (Real Madrid), Fabian Ruiz (Neapol/Tal.), Santi Cazorla (Villarreal)



útočníci: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Alvaro Morata (Atletico Madrid)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. mája (TASR) - Španielsky futbalista Santi Cazorla sa po štyroch rokoch dostal do nominácie národného tímu na júnovú kvalifikáciu ME 2020. Tridsaťštyriročný krídelník v uplynulých rokoch bojoval s vážnymi zdravotnými problémami. Po viacerých operáciách dostal agresívnu infekciu a hrozila mu amputácia. Zázračne sa zotavil a vlani prestúpil z Arsenalu Londýn do Villarrealu, ktorému štyrmi gólmi a desiatimi asistenciami pomohol k záchrane v najvyššej súťaži. Doteraz odohral v tejto sezóne 34 zápasov, chýbal iba v troch. Informovala o tom agentúra AFP.V menoslove trénera Luisa Enriqueho figuruje aj stredopoliar Realu Madrid Isco, ktorý chýbal v marcovom asociačnom termíne. Španielsko sa 8. júna predstaví proti Faerským ostrovom a o tri dni neskôr sa stretne so Švédskom.