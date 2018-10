CBRE: Rebríček výskumno-technologických centier vedie Londýn

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Hlavné mesto Veľkej Británie bolo vyhodnotené ako najväčšie centrum výskumno-technologických prevádzok v regióne Európy, stredného východu a Afriky. Uvádza to štúdia medzinárodnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Rebríček zahŕňa hlavné mestá a mestské centrá biznisu, v ktorých je viac ako 70.000 ľudí zamestnaných v technologickom rozvoji.Pozícia Londýna je čiastočne daná tým, že je schopný prilákať mladých talentovaných ľudí. Priemerná zamestnanosť v oblasti informačných a komunikačných technológií tu vzrástla od roku 2008 o 20 %, čo je v porovnaní s priemerom Európskej únie (EÚ) viac ako 2,5-násobok.V rebríčku veľkých technologických centier je na druhom mieste Madrid (Španielsko), na treťom Dublin (Írsko) a štvrtom Budapešť (Maďarsko). Medzi stredne veľkými technologickými oblasťami dominuje Povodie Temže (Veľká Británia), Oslo (Nórsko) a Bazilej (Švajčiarsko), medzi menšími rastúcimi technologickými centrami sú to Derby-Nottingham (Veľká Británia), Florencia (Taliansko) a Krakov (Poľsko).Hlavné mesto Bratislava je šiestym najprosperujúcejším regiónom EÚ z hľadiska výšky HDP na obyvateľa. Aj preto sa stáva zaujímavou lokalitou s veľkým potenciálom pre príchod projektov z oblasti výskumu a vývoja (R&D), tvrdia šéf oddelenia priemyselných nehnuteľností konzultačno-realitnej spoločnosti CBRE na Slovensku Martin Varačka a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič.Bratislava je úspešnou lokalitou strednej a východnej Európy pre centrá zdieľaných služieb a má veľký potenciál pritiahnuť projekty z oblasti R&D.priblížil Varačka.Šéf SARIO spomenul najmä oblasť automobilového priemyslu.konštatoval s tým, že spoločnosti ako Adient, Yanfeng či Continental založili v SR významné technologické centrá, ktoré riadia vývoj produktov daných značiek v globálnom meradle. To platí aj pre koncové výrobky v strojárstve alebo elektrotechnickom priemysle.Dodal, že SARIO proaktívne vyhľadáva príležitosti pre investície s pridanou hodnotou a rozširuje portfólio služieb na podporu rozvoja takýchto investícií.Varačka poukázal na to, že niektoré spoločnosti sa už rozhodli opustiť slovenský trh, ktorý sa v súčasnosti mení z jednoduchej výroby na služby pridanej hodnoty, vysoko kvalitnú, precíznu výrobu či výskum a vývoj. Ďalšie firmy to však vidia práve ako príležitosť a ich príchod bude pokračovať, uzatvára správa CBRE.