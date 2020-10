CE ZA AR 2020: Vyhral projekt lesná sauna aj Letný dom na Vajnoroch, udelili aj dve špeciálne ceny (foto)

Patrón architektúry a Cena verejnosti

Kultivovanie verejného povedomia

Porotu zaujal aj #monument majer



CE ZA AR 2020



výsledky súťaže



RODINNÉ DOMY

Letný dom / Vajnory

Architekti: Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík



BYTOVÉ DOMY

Bytový komplex Drotárska / Bratislava

architekti: Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal



FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY

Prístavba k chalupe / Čachtice

architekt: Pavol Paňák



INTERIÉR

Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice / Senec

architekt: Matúš Bišťan



EXTERIÉR

Korzo Zálesie / Zálesie

architekti: Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec



OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

#monument majer / Banská Bystrica - Majer

architekti: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš



CENA VEREJNOSTI

Lesná sauna / Spišský Hrhov

architekti: Danica Pišteková, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková



PATRÓN ARCHITEKTÚRY

Mesto Trenčín / Mesto dobrej architektúry



8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Laureáti 19. ročníka architektonickej súťaže CE ZA AR 2020 sú známi. Porota vyberala víťazov z rekordných 21 nominácií. Vyhlasovateľ ceny, Slovenská komora architektov (SKA), ich zverejnila v živom televíznom prenose z galavečera v bratislavskej Starej tržnici.Ocenenie si prevzali architekti za šesť architektonických diel. Súťažilo sa v kategóriách Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér a Fenomény architektúry.Počas galavečera boli udelené aj dve špeciálne ceny, a to ocenenie Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry od SKA, na základe hlasovania verejnosti na portáli cezaar.tv odovzdali aj Cenu verejnosti.„Z pohľadu porotcu i architekta môžem povedať, že tento ročník je mimoriadne dobrý. Spoločným leitmotívom je potvrdenie, že primárnou podmienkou vzniku kvalitnej architektúry je harmónia spolupráce, spoločný cieľ a intenzívne nadšenie každého zo známej trojky Objednávateľ – Architekt – Realizátor,“ skonštatoval predseda poroty, architekt Peter Moravčík.Rakúsky krajinný architekt a urbanista Kay Strasser uviedol, že návšteva projektov mu otvorila oči a uvedomil si, aký dopad majú kultúrne, legislatívne a ekonomické rozdiely na zastavané prostredie.„Architektúra nie je len prácou architektov, potrebuje tiež pevný rámec pravidiel a citlivú politiku plánovania a výstavby. Pokiaľ ide o ocenenie CE ZA AR, bol by som rád, keby podobný formát existoval aj v Rakúsku a Nemecku,“ povedal.Predseda predstavenstva SKA Iľja Skoček pripomenul, že úlohou ocenenia CE ZA AR je okrem zdôrazňovania kultúrnej hodnoty architektonických diel a podporovania kvality profesionálnych výkonov architektov, najmä kultivovanie verejného povedomia o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry.„Vykonávateľmi tejto úlohy by však nemali byť len architekti, ale aj zástupcovia samospráv a orgány riadiace investičnú činnosť," ozrejmil.Riaditeľka Úradu SKA Viera Hanuláková doplnila, že úlohou SKA je rozvíjať spoluprácu so zástupcami miest a obcí tak, aby sa investičný dlh „dobehol" kvalitnými realizáciami obstarávanými formou urbanisticko - architektonických súťaží.Ocenenia sa odovzdávali pod pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej , primátora Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuzany Aufrichtovej V kategórii Rodinné domy uspel Letný dom na Vajnoroch. Autormi sú Aleš Šedivec a Tomáš Tokarčík. V kategórii Bytové domy porota ocenila bytový komplex Drotárska v Bratislave autorov Michaely Hantabalovej a Juraja Hantabala.Prístavba k chalupe v Čachticiach, ktorej investorom bol sám architekt Pavol Paňák, zvíťazila v kategórii Fenomény architektúry. Paňák si návrhové, investičné, prevádzkové či umelecké limity stanovil sám.Porotu v kategórii Interiér zaujal projekt Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci, ktorého autorom je Matúš Bišťan. Korzo Zálesie v Zálesí, ktoré prepája mesto s prírodou Malého Dunaja, zvíťazilo v kategórií Exteriér. Jeho autormi sú Vojtech Krumpolec a Peter Derevenec.Projekt #monument majer architektov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Maroša Grešu v Banskej Bystrici zvíťazil v kategórii Občianske a priemyselné stavby.Cenu verejnosti získalo dielo Lesná sauna v Spišskom Hrhove, za ktoré hlasovalo 1 039 ľudí. Jeho autorkami sú Danica Pišteková, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová a Veronika Michalíková.Mesto Trenčín získalo cenu Patrón architektúry 2020 ako mesto dobrej architektúry. SKA ho považuje za príklad samosprávy, ktorá svoje významné verejné investície podmieňuje súťažou návrhov. Podľa nich môže byť Trenčín vzorom iným mestám v použití otvorenej a transparentnej metódy pre získanie projektu svojich mestotvorných investícií.