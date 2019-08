Čech Schick odmietol hosťovanie v Newcastli, túži po Dortmunde

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 8. augusta (TASR) - Český futbalový reprezentant Patrik Schick odmietol hosťovať v tíme účastníka anglickej Premier League Newcastlu United. Kmeňový hráč AS Rím údajne túži hrať Bundesligu za Dortmund.Dvadsaťtriročný útočník prišiel do hlavného mesta Talianska zo Sampdorie Janov ako veľká nádej, no za dve sezóny strelil iba osem gólov. Správu zverejnil portál football.italia.com.