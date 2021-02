Čekovský: Za prepad Slovenska v rebríčku slobody tlače môže vražda Kuciaka či hrubý slovník Fica

Dôležitá zmena spoločenskej klímy

Ochrana novinárov v telerozhlase

28.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dôvodom prepadu Slovenska v rebríčku slobody tlače sú vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej , dianie v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) či „hrubý slovník“ expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) na adresu novinárov.Pre agentúru SITA to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO). Zdôraznil, že v tejto oblasti je dôležité zlepšiť ochranu novinárov a ich zdrojov či posilniť ich postavenie pri získavaní informácií, a to napríklad od štátu.„Dôležitá je aj zmena spoločenskej klímy. V posledných mesiacoch sa výrazne začala vyšetrovať veľká korupcia a v rukách polície skončili okrem vysokopostavených policajtov, sudcov a prokurátorov aj ľudia, ktorí v minulosti lustrovali a sledovali novinárov. Myslím, že novinári sa už nemusia báť nahlásiť, ak sa im niekto vyhráža, pretože táto vláda berie takéto prípady s plnou vážnosťou a nezľahčuje ich, ako to robili členovia bývalej garnitúry,“ ozrejmil Čekovský.Predseda kultúrneho výboru ďalej doplnil, že koalícia za týmto účelom zaviedla transparentné výberové procesy do kontrolných orgánov médií. „Na jeseň bolo prvé verejné vypočutie kandidátov do Rady pre vysielanie a retransmisiu a členov Rady RTVS volíme verejne. Novinári a médiá tak môžu mať väčší pocit slobody a právnej istoty,“ priblížil. Na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začína 16. marca, plánujú podľa jeho slov „bojovať“ proti kyberšikane a zároveň predloží hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) návrh novely zákona o RTVS, ktorou chce chrániť novinárov pracujúcich v telerozhlase.V rebríčku 180 krajín si Slovensko v roku 2019 pohoršilo o osem priečok, z 27 priečky sa prepadlo na 35. Pokles v rebríčku slobody tlače tak pokračuje od roku 2017, keď sa krajina prepadla z doteraz najlepšej 12 priečky v roku 2016 na 17.