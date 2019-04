Celeste Buckingham bude koncertovať na Szigete

Na archívnej snímke speváčka Celeste Buckingham. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 9. apríla (TASR) - Na jednom z najväčších európskych festivalov bude tento rok Slovensko zastupovať Celeste Buckingham. Koncertovať bude so svojou kapelou King Shaolin 12. augusta, v ten istý deň sa fanúšikovia môžu tešiť na koncert Florence + The Machine. Na Szigete sa tento rok predstavia aj Foo Fighters, Ed Sheeran, Post Malone, Twenty One Pilots, The National, The 1975 a Martin Garrix. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.Celeste Buckingham patrí bez debaty medzi najlepšie speváčky pôsobiace na Slovensku. S debutovým albumom Don't Look Back, ktorý vydala v roku 2012, bola nominovaná na MTV Europe Music Awards a jej skladba Run Run Run sa stala hitom v mnohých krajinách sveta, do vysielania ju nasadila aj americká MTV. Počas nasledujúcich rokov získala množstvo ocenení ako napríklad OTO, Slávika, dokonca bola nominovaná v prestížnej hudobnej ankete Radio Disney Music Awards a jej skladby Crushin' My Fairytale a Go Away sa umiestnili na predných miestach rádiových hitparád amerického hudobného rebríčka Billboard. V roku 2017 vydala album Bare a aktívne koncertuje nielen po Slovensku a Česku.uviedla Celeste k svojmu blížiacemu sa koncertu na Szigete 2019.Z Česka to bude tento rok rock'n'rollová kapela Pipes and Pints. Nováčikom na Szigete bude aj švajčiarska pesničkárka Sophie Hunger, talianske indie-pop-rap duo Coma Cose, poľské rockové hviezdy Cheap Tobacco i litovskí rockeri Carnival Youth.Sziget ponúka sedemdňovú multikultúrnu zábavu, skvelú hudbu, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličnú šou, DJovia, ale aj mnoho workshopov, plavbu po Dunaji na party lodi, ale aj príjemnú pláž a kúpanie v Dunaji. Sziget, Ostrov slobody, ponúka približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považované za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel sú každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívna hudba a dokonca aj klasika.