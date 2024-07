Čelil kritike od odborníkov aj pohárom s pivom, Southgate však dostal Anglicko do finále ME vo futbale (foto)

Kritika fanúšikov aj komentátorov

Semifinále rozhodol „žolík z lavičky“

Mužstvo konečne ukázalo potenciál

11.7.2024 (SITA.sk) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate si v doterajšom priebehu majstrovstiev Európy v Nemecku „užil“ množstvo kritiky pre nepresvedčivé predstavenia „Albiónu“, po stredajšom semifinálovom víťazstve nad Holanďanmi si však vychutnáva postup do finále kontinentálneho šampionátu.Angličania si po troch rokoch opäť zahrajú o zlato a dúfajú, že vo finále proti Španielom sa konečne stanú európskymi šampiónmi. Southgate postúpil s anglickým mužstvom do semifinále veľkého turnaja po tretí raz. V ostatnom období si však musel prejsť náročnými chvíľami.Napriek tomu, že bol kedysi zbožňovaný anglickými fanúšikmi, v Nemecku k nemu zrazu lietali plastové poháre s pivom od nespokojných priaznivcov. Kritiky sa dočkal aj od britských televíznych komentátorov, ktorým vadil opatrný prístup anglického tímu.Po stredajšom triumfe nad Holanďanmi sa však všetko môže zmeniť. Southgateovo mužstvo hralo väčšinu stretnutia odvážne a útočne.Vyšlo mu tiež striedanie, keď namiesto kapitána Harryho Kanea poslal v závere stretnutia na ihrisko Ollieho Watkinsa a „žolík z lavičky“ v nadstavenom čase nečakanou strelou rozhodol o anglickom víťazstve 2:1.„Všetci chceme byť milovaní, však? Keď robíte niečo pre svoju krajinu a ste hrdý Angličan, keď necítite podporu a keď všetko, čo čítate, je kritika, potom je to náročné. Postup do druhého finále majstrovstiev Európy je preto veľmi výnimočná chvíľa,“ vyhlásil Southgate.Na anglickej ceste do semifinále sa objavilo niekoľko zápasov, v ktorých Anglicko sotva vystrelilo na bránku. Angličania s ťažkosťami prešli v osemfinále cez Slovákov i vo štvrťfinále cez Švajčiarov. Až v semifinále mužstvo konečne ukázalo svoj potenciál.V prípade, že zvládne aj nedeľňajší finálový duel proti Španielom, Southgateovi nebude nikto vyčítať predchádzajúce počínanie na šampionáte.„Jediným dôvodom, prečo som túto prácu vzal, bolo pokúsiť sa priniesť úspech Anglicku ako národu a pokúsiť sa zlepšiť anglický futbal. Na tento postup do finále som veľmi hrdý. Budeme čeliť tímu, ktorý bol dosiaľ najlepší na turnaji a máme o deň menej na prípravu, takže to bude naozaj ťažké. Ale stále sme tu a bojujeme,“ skonštatoval 53-ročný rodák z Watfordu.