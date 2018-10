Celkové výdavky MF SR majú v roku 2019 dosiahnuť 420 miliónov eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR má v budúcom roku hospodáriť s vyšším objemom financií. Celkové výdavky kapitoly sa rozpočtujú vo výške 420 miliónov eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok predstavuje nárast o 15,3 %. Vyplýva to zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.uvádza sa v návrhu rozpočtu.Osobné výdavky sa navrhujú v objeme 248 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 35,1 milióna eur. Do návrhu rozpočtu totiž rezort financií zapracoval aj vplyvy reformy finančnej správy.Zdroje na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu majú dosiahnuť 80,4 milióna eur a medziročne klesajú.uvádza sa v návrhu rozpočtu.