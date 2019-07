Celkový dlh Číny vzrástol v 1. kvartáli nad 300 % HDP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Peking 18. júla (TASR) - Celkový dlh Číny prekonal v 1. štvrťroku tohto roka 300 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to Inštitút medzinárodných financií (IIF), podľa ktorého sú za týmto rastom kroky Pekingu na podporu ekonomiky. Na celosvetovom dlhu sa tak dlh Číny v súčasnosti podieľa približne 15 %.Celkový dlh krajiny zahŕňajúci dlh domácností, firiem a vlády, dosiahol v 1. kvartáli 303 % HDP. V rovnakom období minulého roka dosahoval 297 % HDP, uviedol IIF v najnovšej správe.Podľa IIF sa celkový dlh Číny zvýšil na viac než 40 biliónov USD (35,67 bilióna eur).uvádza správa IIF.Rast čínskej ekonomiky sa v 2. kvartáli spomalil na 6,2 %, čo predstavuje najslabšie tempo rastu minimálne od roku 1992, keď Peking začal so zverejňovaním príslušných údajov. Čínsku ekonomiku negatívne ovplyvňuje klesajúci dopyt doma aj v zahraničí, na čom majú hlavný podiel obchodné konflikty Spojených štátov.Vzhľadom na vývoj ekonomiky a situáciu vo svete Čína už skôr v priebehu roka oznámila opatrenia na podporu firiem. Medzi ne patrí znižovanie daní či zvýšenie investícií do infraštruktúry.