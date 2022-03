Čelná zrážka vodiča BMW s Felíciou na východnom Slovensku si vyžiadala jednu obeť (foto)

Vodič BMW prešiel do protismeru

Začali trestné stíhanie

13.3.2022 (Webnoviny.sk) - Čelná zrážka v okrese Košice – okolie si vyžiadala jeden ľudský život a ťažké zranenia. Pri dopravnej nehode vodič vozidla značky Škoda Felícia utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým, žiaľ, na mieste dopravnej nehody podľahol.Vodič vozidla značky BMW podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia. K zrážke došlo v obci Rákoš v okrese Košice-okolie. Informovala o tom Jana Mésarová z mediálneho okruhu Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Košice v tlačovej správe.„Podľa doterajších zistení v sobotu krátko pred 17. hodinou viedol 40-ročný vodič z okresu Prešov osobné motorové vozidlo značky BMW v smere od obce Rákoš na obec Bohdanovce. Asi 200 metrov za obcou Rákoš po prejazde miernej ľavotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom značky Škoda Felícia, ktoré v tom čase viedol 38-ročný vodič z okresu Košice okolie," uviedla Mésarová.Policajti nehodu na mieste zadokumentovali. Počas dokumentovania nehody bola cesta uzavretá na potrebný čas a policajti usmerňovali cestnú premávku a dopravu odkláňali cez obce Ruskov a Slančík v okrese Košice – okolie.Prítomnosť alkoholu u vodiča vozidla značky BMW dychovou skúškou zistená nebola. To, či bol pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.