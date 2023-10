Čelnú zrážku s kamiónom pri Krásne nad Kysucou neprežil 20-ročný Poliak, vozidlom prešiel do protismeru (foto)

30.10.2023 (SITA.sk) - Tragická dopravná nehoda sa v pondelok ráno stala na ceste I/11 pri Krásne nad Kysucou (okres Čadca).Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová za volantom dodávkového vozidla Renault smerujúci zo Žiliny do Čadce prešiel so svojím vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim nákladným vozidlom.„Pri dopravnej nehode utrpel 20-ročný vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol. Alkohol u 61-ročného poľského vodiča kamióna zistený nebol, u nebohého mladého muža bude vykonaná pitva,“ uviedla Kremeňová. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.„Cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá a následne presmerovaná do jedného jazdného pruhu,“ dodala Kremeňová.