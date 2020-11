Celoplošné testovanie odhalilo desiatky infikovaných zamestnancov U. S. Steelu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - V U. S. Steel Košice (USSK) evidujú momentálne 125 zamestnancov s pozitívnym výsledkom na COVID-19 . Cez víkend ich počet stúpol o 56 a vyše 70 sa už do práce vrátilo po preliečení. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača „Na verejnom odberovom mieste v areáli U. S. Steel Košice bolo testovaných 1 445 ľudí. Ďalšie miesto bolo len pre vopred registrovaných kľúčových zamestnancov a hlavne pracovníkov nepretržitých prevádzok. Toto platené odberové miesto si firma zabezpečila vďaka spolupráci s Nemocnicou Šaca a využilo ho 1 214 ľudí. V areáli podniku bolo spolu otestovaných 2 659 ľudí,“ uviedol Bača.Ako ďalej informoval, v pondelok ráno nastúpili zamestnanci U. S. Steel Košice podľa plánovaných rozvrhov zmien. Nezaznamenali žiadne problémy, nakoľko zamestnanci využili možnosť testovať sa hlavne v mieste svojho bydliska. Majstri od rána začínajú pracovné zmeny bezpečnostnou päťminútovkou, ktorej súčasťou je aj prezentácia negatívnych testov.„Chceme týmto poďakovať všetkým zdravotníkom, organizátorom a dobrovoľníkom za to, že naši zamestnanci mohli nastúpiť do práce bez obáv o vlastnú bezpečnosť a zdravie svojich rodín,“ dodal Bača.