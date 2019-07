Celoštátne hľadaného muža zatkli na koncerte Metallicy v Moskve

Na snímke bubeník americkej heavymetalovej skupiny Metallica Lars Ulrich. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. júla (TASR) - Ruská polícia zatkla v nedeľu muža, ktorý bol na federálnom zozname hľadaných osôb, a to počas koncertu americkej skupiny Metallica v Moskve. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj blízky príslušným bezpečnostným úradom.vysvetlil zdroj.Zadržaný sa narodil v Tomskej oblasti a neskôr sa presťahoval do Samary, kde sa dostal do pozornosti bezpečnostných orgánov na základe podozrenia z trestnej činnosti. Následne sa muž premiestnil do Moskvy, kde bol zadržaný.Tlačová kancelária moskovskej polície incident potvrdila.uviedol pre TASS policajný hovorca.Metallica vystúpila v Moskve v rámci svojho svetového turné WorldWired, ktorého tohtoročná európska časť sa začala v máji v Lisabone. Metalová formácia hrala v Rusku po šiesty raz; naposledy v auguste 2015. Metallica zavítala do krajiny po prvý raz v roku 1991.