Celta mieri k záchrane, Barcelona prišla o sériu aj Dembeleho

Hráč Celty Vigo Iago Aspas oslavuje so spoluhráčmi gól v zápase La Ligy s Barcelonou, 4. mája 2019. Foto: TASR/AP Hráč Celty Vigo Iago Aspas oslavuje so spoluhráčmi gól v zápase La Ligy s Barcelonou, 4. mája 2019. Foto: TASR/AP

Vigo 5. mája (TASR) - Futbalisti Celty Vigo spravili dôležitý krok k záchrane v La Lige. V sobotnom domácom stretnutí 36. kola zdolali už istého majstra FC Barcelona 2:0. Pod triumf sa gólovo podpísali Maximilano Gomez a Iago Aspas, ktorý v závere premenil jedenástku. V zostave hostí absentovali viaceré opory vrátane Lionela Messiho. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý duel. Vigo je v tabuľke na 14. mieste päť bodov nad pásmom zostupu."Barca" prehrala prvýkrát po uplynulých 23 súťažných súbojoch bez prehry. V La Lige je to v tejto sezóne iba jej tretia prehra. Tréner Ernesto Valverde nechal odpočívať osem hráčov zo základu. Hostia už po štyroch minútach stratili zraneného francúzskeho útočníka Ousmane Dembeleho. Ten si natiahol zadný stehenný sval a čakajú ho ďalšie lekárske testy. "Najhoršou správou je zranenia Dembeleho. Je to pre neho veľká smola. Dúfame, že to nebude vážne, pretože ho v závere sezóny budeme potrebovať," citovala agentúra DPA barcelonského Carlesa Alenu.Celte by 40 bodov teoreticky malo stačiť na záchranu. Podľa Gomeza však ešte nič nie je vyriešené: "Máme veľkú radosť, že sme získali tri dôležité body. Ešte ale nie sme zachránení. Máme ešte dva zápasy a oba budú ako finále. Musíme ísť naplno až do konca sezóny."