Cena mäsa má opäť rásť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. novembra (TASR) – Bravčového mäsa je v Európskej únii akútny nedostatok. V dôsledku prepuknutia epidémie afrického moru ošípaných v ázijských krajinách, ale aj v EÚ, sa prudko zvýšil dopyt týchto krajín po bravčovom mäse, čo dlhodobo spôsobuje kontinuálny rast jeho ceny. Informoval o tom Zväz spracovateľov mäsa (ZSM) s tým, že od začiatku roka ide o nárast ceny jatočne upravených bravčových polovíc takmer o 45 %.Tento stav podľa zväzu potvrdzujú aj výsledky už zrealizovaných aukcií na nemeckej burze, ktorej vývojom sa trh riadi. Postupný, ale intenzívny nárast cien bravčových jatočne upravených tiel (JUT) bol na burze prvotne zaznamenaný v štvrtom týždni 2019, odkedy cena postupne rástla.Po jedenásťtýždňovej stagnácii vyvolávacej ceny na hodnote 1,85 eura za kilogram JUT, cena na burze opäť stúpla v priebehu dvoch týždňov až o 5 %. V rovnakom časovom období bol zaznamenaný aj nárast cien slovenských ošípaných, a to v rozmedzí 40 - 45 %."Súčasnú situáciu na trhu možno z pohľadu spracovateľov mäsa označiť za kritickú. Rastúce ceny bravčových polovíc ako základnej výrobnej suroviny majú zásadný vplyv na cenotvorbu výsekového mäsa i mäsových výrobkov, výrobcovia sú preto nútení premietnuť ich aj do odberateľských cien. Zvýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov očakávame už od začiatku decembra, a to na úrovni približne 10 až 12 %, v niektorých prípadoch môže ísť o zvýšenie ceny až o 20 %," vyčíslila výkonná riaditeľka ZSM Eva Forrai.Prognózy vývoja cien podľa nej nie sú priaznivé ani na rok 2020. "Na základe vývoja celosvetovej situácie s africkým morom ošípaným ZSM očakáva ešte ďalší nárast cien bravčového mäsa, pričom vzniknutú situáciu spracovateľom mäsa skomplikujú od 1. januára 2020 ešte aj rastúce mzdové náklady na zamestnancov a už avizované zvyšovania cien energií," dodala.