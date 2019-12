Cena paládia prelomila nový rekord 1900 USD/unca

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. decembra (TASR) - Cena paládia zaznamenala v utorok nový rekord, keď prekonala hranicu 1900 USD (1715,27 eura) za uncu (31,1 g). Od krátkodobého poklesu na 1675 USD/unca v polovici novembra cena tohto kovu takmer neustále rastie. Z ostatných 21 dní nezaznamenala cena paládia rast iba v troch dňoch.Paládium patrí do skupiny kovov platinovej skupiny a je dôležité na výrobu katalyzátorov, pričom sa používa vo vozidlách s benzínovým motorom. Platina, sesterský kov paládia, sa zasa používa v autách na naftový pohon.Pod najnovší rast ceny paládia nad 1900 USD/unca sa podpísali najmä správy z Juhoafrickej republiky, kde výpadky dodávok elektrickej energie v dôsledku záplav prinútili ťažobné spoločnosti pozastaviť produkciu. To viedlo k zvýšeniu cien aj ďalších kovov.Juhoafrická republika sa na celosvetovej produkcii paládia podieľa približne 40 %. To sa odrazilo na spotovej cene paládia, ktorá v utorok dosiahla nakrátko 1901 USD/unca. Od začiatku roka cena kovu vzrástla zhruba o 50 %.(1 EUR = 1,1077 USD)