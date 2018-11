Cena ropy Brent klesla, pohybuje sa pod 66,40 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Singapur 20. novembra (TASR) - Cena ropy Brent zaznamenala v utorok pokles, keď zhoršujúce sa vyhliadky vývoja svetovej ekonomiky a rastúca produkcia v USA prevážili nad očakávaniami trhov, že najväčší producenti sa v nasledujúcich týždňoch dohodnú na znížení ťažby.Zástupcovia štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa zídu 6. decembra vo Viedni, aby sa dohodli na rozsahu produkcie na najbližších šesť mesiacov. Saudská Arábia by chcela presvedčiť ostatné krajiny, aby pristúpili na jej plán znížiť ťažbu, a to až o 1,4 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov).Viacerí analytici sú presvedčení, že štáty OPEC by ťažbu mohli nakoniec znížiť. "Očakávame, že 6. decembra sa v OPEC zhodnú na znížení produkcie," uviedli analytici francúzskej banky BNP Paribas.Produkcia v USA totiž rastie a momentálne sa pohybuje na rekordnej úrovni 11,7 milióna barelov denne. Od začiatku roka sa tak zvýšila približne o 25 %.Cena ropy Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.40 h SEČ 66,36 USD (58,07 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 43 centov.