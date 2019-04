Cena ropy Brent prvýkrát v tomto roku prekonala 75 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 25. apríla (TASR) - Cena ropy Brent vzrástla nad 75 USD za barel (159 litrov), prvýkrát v tomto roku. Dôvodom je sprísnenie sankcií voči Iránu zo strany USA, ktoré oznámili, že od mája končia s poskytovaním výnimiek na dovoz iránskej ropy. Navyše cenu Brentu nahor podľa analytikov potlačili aj informácie o zastavení dodávok ruskej ropy do Poľska a Nemecka prostredníctvom ropovodu pre jej problémy s kvalitou.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 10.55 h SELČ 75,26 USD (67,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 69 centov.USA tento týždeň oznámili, že od mája už nebudú poskytovať výnimky na dovoz iránskej ropy. Tie mohlo šesť mesiacov využívať osem krajín, medzi nimi Čína, India, Japonsko či Turecko. Od mája však už každá krajina, ktorá bude dovážať ropu z Iránu, bude podliehať sankciám USA.Zvýšila sa aj cena americkej ropy WTI, pričom prekročila 66 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou vzrástla o 21 centov a dosiahla 66,10 USD/barel.