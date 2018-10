Centeno: Eurozóna sa dokáže vyrovnať s návrhom rozpočtu Talianska

Mário Centeno, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. októbra (TASR) - Eurozóna preukázala veľkú odolnosť počas dlhovej krízy a dokáže sa vyrovnať aj s návrhom rozpočtu Talianska. Povedal to vo štvrtok šéf Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny, Mário Centeno.Taliansko v pondelok (15.10.) poslalo Európskej komisii svoj návrh rozpočtu na rok 2019, v ktorom počíta so zvýšením deficitu na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rím tak trojnásobne prekročí cieľ v oblasti rozpočtového schodku, ktorý si stanovila predošlá vláda a odsúhlasila Komisia.Predstavitelia eurozóny sa obávajú, že ak si Taliansko, ktoré má v Európe druhý najvyšší pomer dlhu k HDP na úrovni 133 %, vezme nové úvery na financovanie rozpočtových plánov, mohlo by to viesť k ďalšej dlhovej kríze. Podobnej tej, ktorá sa začala v roku 2010 v Grécku.Centeno pred summitom EÚ povedal, že talianske rozpočtové plány nie sú na programe rokovaní. Komisia a ministri financií eurozóny sa im však budú včas venovať.dodal Centeno.