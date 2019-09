Centrá práce s mládežou by sa mohli uchádzať o značku kvality

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. septembra (TASR) - Posilniť a podporiť kvalitu práce s mládežou je cieľom návrhu novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Rezort školstva chce novelou napríklad zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže, ale aj nutnosť bezúhonnosti aj pre dobrovoľníkov. Rozšíriť navrhuje tiež zoznam účelov, na ktorý sa poskytuje dotácia.Značku kvality by mal udeľovať minister školstva na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou.uvádza sa v predkladanom materiáli. Dôvodom je potreba zvyšovania a garancie kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Udeľovanie značky kvality môže podľa rezortu školstva výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou.Cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľov tiež podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí či posilniť rozvoj participácie a angažovanosti mladých pri správe vecí verejných. Zaviesť chcú napríklad možnosť, aby obec ustanovila mládežnícky parlament, ktorý by napríklad prerokovával záväzné nariadenia obce týkajúce sa mládeže.Upraviť by sa mal aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať." píše sa v predkladanom materiáli.