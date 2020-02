Centralizovaný štátny fond v druhom pilieri zrejme dostane stopku, viaceré strany s ním nerátajú

Nezodpovední politici

Vysoké riziko neodborných zásahov

8.2.2020 (Webnoviny.sk) - Viaceré politické strany rázne odmietajú návrh na zriadenie centralizovaného štátneho fondu v druhom dôchodkovom pilieri. S touto myšlienkou prišli koncom minulého roka v analýze k druhému dôchodkovému pilieru viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor a ekonóm Pavol Povala.Podľa nich ide o ekonomicky lákavú alternatívu, ktorá by mohla priniesť významné úspory z rozsahu pre sporiteľov. Proti takémuto kroku je strana Sloboda a Solidarita (SaS). "Na Slovensku máme množstvo nezodpovedných politikov, ktorí sa neštítia ničoho. Ak budú takíto politici pri moci, alebo sa k nej niekedy v budúcnosti opäť dostanú, obávame sa, ako by taký štátny dôchodkový fond dopadol," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Negatívne stanovisko k centralizovanému štátnemu fondu má aj strana Za ľudí . "Návrh na zriadenie centralizovaného štátneho dôchodkového fondu vnímame ako snahu politických nominácií získať moc nad súkromnými úsporami ľudí na dôchodok," zdôraznila pre agentúru SITA expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková.Od centralizovaného štátneho dôchodkového fondu je podľa nej len malý krok k zoštátneniu druhého piliera. "To považujeme za hrozbu najmä v kontexte toho, že prvý pilier bude mať problémy pre demografický vývoj," uviedla.Ku kritike návrhu na zriadenie fondu sa pridáva aj koaličná strana Most-Híd . "Sme zásadne proti centralizovanému štátnemu dôchodkovému fondu. Práve štát v regulácii zlyhal a zlyhali aj orgány, ktoré majú vykonávať reguláciu a dohľad," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.Upozornila na to, že po neodbornom paternalistickom zásahu štátu v roku 2013, na ktorý neupozornili ani Národná banka Slovenska ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, bolo presunutých milión ľudí do nevhodných fondov."Pri štátnom centralizovanom fonde, najmä v slovenskej realite, existujú vysoké riziká neodborných a politických zásahov. Ako reakcia na zlyhanie štátu nemôže byť návrh na posilnenie úlohy štátu," dodala. Proti zriadeniu štátneho fondu v druhom pilieri je aj hnutie OĽaNO , potvrdil pre agentúru SITA expert hnutia OĽANO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský.Koalícia PS/Spolu a strany KDH, Dobrá voľba, Sme rodina a ĽSNS sa k možnosti zriadiť centralizovaný štátny fond v druhom pilieri priamo nevyjadrili. Agentúra SITA k tejto téme oslovila aj vládne strany Smer-SD a SNS. Do stanoveného termínu však svoje odpovede nezaslali.