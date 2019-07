Centrálne zdroje tepla by mohli vyrábať aj chlad, zamýšľa sa SZVT

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Centrálne zdroje tepla (CZT) majú dostatočné kapacity aj na výrobu chladu z tepla. Uviedol to pre TASR Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).priblížil.Využitie výrobných kapacít v systémoch CZT aj v letnom období na maximum by podľa neho z pohľadu efektívnosti výroby energií predstavovalo aj významný prínos pre zníženie fixných nákladov pri výrobe. Navyše chladenie využívajúce systémy CZT by mohlo byť ekologickejšie aj ekonomickejšie ako klasické chladenie prostredníctvom klimatizácií.dodal Janiš.SZVT združuje naprieč celým Slovenskom dodávateľov tepla. V 97 spoločnostiach združených v SZVT pracuje takmer 4000 ľudí, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ako aj servis pri poruchách počas celého roka.