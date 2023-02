Centrálny depozitár cenných papierov pokračuje v digitalizácii procesov

6.2.2023 (Webnoviny.sk) -Nový portál je určený pre emitentov cenných papierov - zaknihovaných ako aj listinných, ktorí prostredníctvom portálu môžu uzavrieť zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, podávať príkazy na jej zmeny, uzavrieť zmluvu o vedení zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno, či vykonávať zmeny v tomto zozname. Samozrejmosťou je získanie rôznych typov výpisov v prípade emisií zaknihovaných, ako aj listinných cenných papierov. Elektronicky bude možné cez portál vybaviť aj pridelenie tzv. ISIN kódu (International Securities Identification Number), ktorý musia mať pridelené všetky emisie zaknihovaných cenných papierov. "Všetky štandardné požiadavky na služby emitentov vieme vybaviť elektronicky od začiatku až do konca," hovorí Ľubomír Demčák, vedúci odboru Emisií CDCP. "Emitent môže podať elektronicky aj žiadosť o zriadenie prístupu na portál." Požiadavky môžu podávať priamo emitenti alebo ich zástupcovia – fyzické osoby či advokáti, tak ako to bolo bežné doposiaľ. Zástupcovia emitentov musia doložiť splnomocnenie, čo je taktiež možné urobiť v elektronickej podobe. "Na podpisovanie zmlúv a požiadaviek na služby budeme od zástupcov klienta požadovať podpísanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom vydaným k občianskemu preukazu," upresňuje Ľ. Demčák.Elektronicky bude prebiehať aj celá komunikácia. O každom kroku, potrebe doplnenia údajov či vybavení žiadosti bude klient upozornený prostredníctvom notifikácie v emailovej schránke. K dispozícii bude aj poradenstvo v prípade akýchkoľvek otázok či problémov. Výhodou je aj to, že ku každej požiadavke bude možné doplniť akúkoľvek prílohu, čo prinesie nový systém komunikácie, s prehľadom histórie celej komunikácie medzi emitentom a CDCP na jednom mieste. Lehoty na vybavenie žiadostí zostávajú rovnaké ako pri osobnom styku. "Celá komunikácia bude šifrovaná a teda aj maximálne bezpečná" dopĺňa Ľ. Demčák.Centrálny depozitár cenných papierov počíta s tým, že časť klientov bude aj naďalej preferovať osobný styk. "Bude preto možné vybaviť požiadavky aj touto formou. V budúcnosti však budeme preferovať elektronický styk," dodáva Peter Nagy, riaditeľ úseku Prevádzky CDCP. V procese digitalizácie chce centrálny depozitár pokračovať aj v budúcnosti, elektronický portál sa bude postupne rozširovať a bude k dispozícii aj pre ďalšie subjekty a účastníkov na kapitálom trhu.Informačný servis