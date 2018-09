Centrálny električkový okruh v Bratislave môže byť realitou do 7 rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 5. septembra (TASR) – Nový centrálny električkový okruh Bratislavy za zhruba 30 miliónov eur, ktorý by viedol po trase Šafárikovo námestie, Pribinova, Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto, by mohol byť realitou v priebehu štyroch až siedmich rokov. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia developera J&T Real Estate, ktorí tento električkový okruh v spolupráci s mestom pripravujú.Developer na základe požiadavky mesta nechal odborne preveriť prínosy navrhovanej trasy voči alternatívnym električkovým trasám cez Landererovu a Mlynské nivy.povedal výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán. Navrhovaná trasa sa podľa neho javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu prepravnej kapacity a technickej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska vedenia v priestore i investičných nákladov. Developer deklaruje, že chce v rámci tejto investície významne finančne prispieť. O akú sumu by šlo, však nespresnil.Nový električkový okruh, ktorý J&T Real Estate navrhuje, by sa mal napojiť na petržalskú električkovú radiálu na Šafárikovom námestí, poza objekt umeleckej besedy, a viesť po Pribinovej ulici. Tam bude pokračovať popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) ďalej na Košickú ulicu, Dulovo námestie až k trhu na Miletičovej. Odtiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a napojí sa na ružinovskú radiálu. Na novej trati má vzniknúť šesť zastávok s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.skonštatoval Pelikán. Za optimálnych podmienok by podľa jeho slov mohol byť nový centrálny električkový okruh povolený do dvoch rokov a o ďalšie dva roky by mohol byť aj zrealizovaný.Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad požaduje, aby sa do tohto zámeru dalo viac verejného záujmu. Navrhovanú a preferovanú trasu investorom chce preveriť aj z hľadiska vytvoreného verejného priestoru pred novou budovou SND.povedala. Výstavbu nových električkových tratí však podporuje, Bratislava sa podľa nej v pozitívnom zmysle slova upísala koľajovej doprave.podotkla. Pelikán tvrdí, že nová budova SND by nebola jedinou, popri ktorej by jazdila električka.podotkol.