Centrom Trnavy bude počas týždňa znieť džez, hviezdou Trnavského jazzyka bude Mark Lettieri

Festival otvorí Katarzia

Zahrá aj slovenská špička

13.7.2024 (SITA.sk) - V centre Trnavy bude od pondelka až do piatku znieť džez. Tradičný festival Trnavský jazzyk ponúkne počas piatich večerov pätnásť vystúpení na pešej zóne a na Nádvorí. Bude to už 21. ročník tohto festivalu.„Tento rok budú hosťami festivalu, ktorý sa v Trnave koná po celý týždeň, Katarzia, Mark Lettieri, Adam Ben Ezra a ďalší. Vďaka kvalitnej dramaturgii sa Trnavský jazzyk zaradil medzi najvýznamnejšie džezové festivaly na Slovensku,“ povedal Peter Cagala, riaditeľ festivalu aj Mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave.Práve slovenská speváčka Katarzia otvorí v pondelok 15. júla o 20:00 festival programom z jej najnovšieho albumu Šťastné dieťa.Tohtoročným headlinerom jazzyku bude americký hudobník Mark Lettieri, ktorý patrí medzi top päť gitaristov na svete a na svojom konte má päť ocenení Grammy.„Mark Lettieri prináša do Trnavy skutočnú, nefalšovanú hudobnú energiu a virtuozitu. Jeho schopnosť kombinovať rôzne hudobné štýly a priniesť inovatívny prístup k inštrumentálnej hudbe sľubuje výnimočný zážitok pre všetkých návštevníkov. Lettieriho koncert bude plný dynamiky, kreativity a hudobnej excelencie, čo určite očarí naše publikum,“ dodáva Peter Cagala.V týždni plnom hudobných koncertov nebude chýbať ani slovenská džezová špička. Spolu s trubkárom Oskarom Törökom sa na pódiu predstaví aj Nikolaj Nikitin, Ľuboš Šrámek, Juraj Griglák a Matheus Jardim.Špeciálne pre deti vystúpi so svojím programom Teáter Komika - Concerto Klaunicon, ktorý ich komickým spôsobom prevedie cez rôzne hudobné nástroje a interaktívnym humorom ich vtiahne priamo do deja.O záver džezových hodov sa postará oceňovaný klavirista Isfar Sarabský z Azerbajdžanu. Jeho kvartet si budú môcť záujemcovia vypočuť v piatok 19. júla o 20.00.Viac informácií o festivale je na www.trnavskyjazzyk.sk.