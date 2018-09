Centrum B. Bystrice opäť ožije svetelným divadlom i živým umením

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) – V centre mesta pod Urpínom odštartuje v piatok (21.9.) veľké svetelné divadlo, ktoré sa bude niesť v znamení bubliny. Historické centrum Banskej Bystrice ožije svetelnými príbehmi, v ktorých svetlo a tieň oživia nehybné múry, ale i živé umenie. Štvrtý ročník dvojdňového multižánrového Festivalu svetla a tieňa sa začína o 19.00 h koncertom skupiny Campana Batucada na Námestí SNP a je súčasťou podujatí Európskeho roku kultúrneho dedičstva.priblížila riaditeľka festivalu a iniciátorka svetelného podujatia Dagmar Rajčanová.Všetky festivalové lokality nájdu návštevníci na Námestí SNP, v Dolnej a Národnej ulici, pri Hrone, v areáli Múzea SNP a pred banskobystrickou Europou.Festival svetla a tieňa, ktorý potrvá do soboty (22.9.) do 23.00 h, patrí medzi najväčšie umelecké podujatia v Banskej Bystrici a rozohrá svetelné príbehy na viac ako 20 miestach. Predstavia sa na ňom mladí kreatívni umelci z Talianska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.Organizátorom podujatia je občianske združenie TRAKT v spolupráci s mestom, Asociáciou kreatívcov, združením Za živa na amfiteátri, Múzeom SNP a spoločnosťou Via MRG. Patronát nad podujatím má primátor Ján Nosko.