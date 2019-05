Centrum ITS dalo na internet milióny dokumentov z obdobia holokaustu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Berlín 21. mája (TASR) - Medzinárodná pátracia služba International Tracing Service (ITS), ktorá pomáha vypátrať ľudí nezvestných z obdobia holokaustu a druhej svetovej vojny, oznámila v utorok zverejnenie viac než 13 miliónov dokumentov z nacistických koncentračných táborov. Píše o tom agentúra AP.Zverejnené dokumenty, medzi ktorými sú aj väzenské preukazy a správy o úmrtiach, by mali pomôcť bádateľom i laikom pátrajúcim po osude väzňov z koncentračných táborov.Podľa riaditeľky archívu Floriane Azoulayovej je, keď už nebudú žiť ani posledné priame obete holokaustu.ITS v spolupráci s izraelským múzeom holokaustu Jad va-šem už celkovo zverejnilo on-line dokumenty s informáciami týkajúcimi sa viac než 2,2 milióna osôb.ITS so sídlom v nemeckom meste Bad Arolsen bola založená západnými spojencami v posledných dňoch druhej svetovej vojny a pôvodne spadala pod Červený kríž.Predstavitelia ITS v utorok tiež oznámili zmenu názvu organizácie na