Centrum Košíc už zdobí vianočný strom, dominanta mesta má 60 rokov a úctyhodnú výšku

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Po štvorhodinovej ceste doviezli v stredu krátko popoludní do centra Košíc tohtoročný vianočný strom. Je ním jedľa biela z Ruskova, ktorá v tejto obci v okrese Košice - okolie rástla uplynulých 60 rokov.Vianočný strom darovala mestu Košice rodina Kažimírovcov. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian „Pôvodne mal nový vianočný strom výšku 22 metrov. Po jeho nevyhnutnej úprave a osadení do špeciálnej šachty pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici sa jeho výška pohybuje na úrovni dvadsať metrov. Na preprave, úprave a ukotvení novej vianočnej dominanty Košíc sa podieľal 12-členný tím. Od výrubu až po jeho osadenie a ukotvenie uplynulo takmer sedem hodín,“ uviedol FabianOdborníci z Mestských lesov Košice, ktoré zabezpečujú vianočný strom pre Košičanov, vyberali aj tento rok z viacerých ihličnanov. Výber sa uskutočňuje v rámci vlastných mestských lesných porastov, ale aj na základe ponúk od súkromných osôb.Rozhodujúcim posudzovaným parametrom bola okrem výšky, celkovej kvality a vzhľadu stromu aj jeho dostupnosť pre ťažkú techniku, ktorá bola potrebná na zabezpečenie naloženia stromu a jeho prepravy do Košíc. Spomedzi viacerých posudzovaných stromov sa nakoniec ako najkrajšia a najvhodnejšia ukázala práve táto jedľa biela z čeľade borovicových, ktorá patrí medzi najvyššie stromy na Slovensku.Košický vianočný strom rozsvietia 5. decembra, ale už tento týždeň začnú s inštaláciou tradičnej vianočnej výzdoby. O tom, či sa v meste uskutočnia Košické rozprávkové Vianoce a vianočné trhy sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu rozhodne v najbližších dňoch po rokovaniach s vedením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.