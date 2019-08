Centrum Nitry čakajú rozsiahle dopravné zmeny a obmedzenia

Marek Hattas, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 23. augusta (TASR) – V centre Nitry sa od budúceho týždňa začne dlho pripravovaná rekonštrukcia Univerzitného mosta. Pre stavebné práce budú v stredu 28. augusta uzavreté jazdné pruhy vedúce do centra. Rekonštrukcia si vyžiada zmeny v organizácii dopravy. Ich súčasťou bude aj vylúčenie tranzitnej nákladnej dopravy z ulíc mesta.Podľa nitrianskej radnice mesto čakajú najväčšie dopravné obmedzenia v jeho novodobej histórii. Dva dni pred uzáverou sa začnú pripravovať zmeny svetelnej signalizácie a búrať cestné ostrovčeky. „zdôraznil hovorca mesta Tomáš Holúbek.Primátor Marek Hattas pripomenul, že Univerzitný most s päťprúdovou vozovkou je pre mesto kľúčovou komunikáciou a jeho rekonštrukcia je potrebná.vysvetlil primátor. Podľa jeho slov je ďalšou dobrou správou, že tranzitná doprava, teda nákladné autá nad 3,5 tony, nebudú môcť jazdiť po meste a dopravné značenia ich vyvedú na obchvat Nitry.Počas prvých troch mesiacov rekonštrukcie bude polovica Univerzitného mosta v dvoch pruhoch prejazdná von z centra mesta, smerom na sídlisko Chrenová. V meste tak vznikne okruh, ktorý povedie cez Univerzitný most, Slančíkovej ulicu, Chrenovský most a Wilsonovo nábrežie. „,“ uviedol Holúbek.Z jednosmernej cesty medzi Chrenovským a Univerzitným mostom na ulici Nábrežie mládeže sa zasa nebude dať dostať na Univerzitný most, pretože prikázaný smer jazdy sa tam zmení doľava, na sídlisko Chrenová.dodal Holúbek.