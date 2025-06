Centrum Popradu sa zmení na malé Taliansko, ožije gastronómiou i hudbou

Prezentovať sa bude aj Umbria

9.6.2025 (SITA.sk) - Najväčší taliansky festival na Slovensku Viva Italia prinesie opäť po roku pod Tatry nielen taliansku gastronómiu a hudbu, ale aj folklór. Na návštevníkov 12. ročníka podujatia bude od stredy 11. júna do soboty 14. júna na Námestí sv. Egídia v Poprade čakať niekoľko desiatok stánkov s talianskymi špecialitami a produktmi, na štyroch pódiách koncerty talianskych i slovenských umelcov, i vystúpenia sardínskych folklórnych skupín a etnickej hudby.Festival, ktorý každoročne mení centrum Popradu na malé Taliansko, bude v tomto roku venovaný ľudovej tvorbe. „Budeme hľadať prieniky a spájať slovensky a sardínsky folklór. Súbory a etnická hudba sa spolu so slovenským folkloristami predstavia na pódiu pri fontáne,“ avizoval Fabio Bortolini z občianskeho združenia Pre mesto, ktoré festival organizuje.To v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pripravuje aj spoločnú výstavu. „Výstava Utkaná identita – Tradičný ľudový odev spod hôr Sardínie a Slovenska bude prezentovať tradičný ľudový odev a jeho súčasti z podhorských regiónov a obcí talianskeho ostrova Sardínia i slovenských regiónov pod Tatrami – Liptova a Spiša. Prinesie autentický pohľad na sardínske ľudové umenie, tradície a tkané textílie ako odraz miestnej kultúrnej identity,“ priblížila riaditeľka múzea Zuzana Homolová . Výstava v priestoroch múzea na Vajanského ulici potrvá od 11. do 30. júna.Taliansky trh na námestí je pre verejnosť otvorený už od 6. júna. Od 11. júna doplnia gastronomické stánky i viaceré zóny ako Piazza Grazie Mille či Piazza Sardegna a vínne cesty. Sardínčania sa stretnú pod jednou strechou, svoje kulinárske umenie budú od začiatku festivalu predvádzať v stánku pri fontáne na 150 metroch štvorcových. Novinkou bude v tomto smere aj prezentácia ďalšieho talianskeho regiónu Umbria. Tamojšia asociácia Strada dei Vini del Cantico priblíži enogastronomický turizmus a vínnu cestu v tomto regióne.„Festival Viva Italia už má pevné miesto medzi TOP podujatiami roka v našom meste. Dá sa povedať, že nám prináša do Popradu leto v kolorite pravej talianskej atmosféry. Verím, že aj tento rok zaznamenáme tisícky spokojných návštevníkov,“ hovorí Anton Danko , primátor mesta Poprad, ktoré je spoluorganizátorom podujatia.Festival sľubuje aj pestrú hudobnú ponuku. Na štyroch pódiách sa v čase od 17:30 do 22:30 od stredy do soboty predstavia takzvané street-bands BB Band a Woodnite Band, hudobnou novinkou bude kapela Crispy Jam a speváčka Alice Berria zo Sardínie, ktorá sa venuje etnickej hudbe. Na pódiu sa s nimi budú striedať aj domáci umelci ako je Chris Ellys a hudobná formácia Girls from the Moon. V rámci folklóru pôjde o skupiny Tempio a Monti, ktoré doplní Sardínčan Pietro Cossu.Užijú si aj milovníci talianskej filmovej tvorby. Ukážku z nej ponúkne Kino Tatran od stredy do soboty vždy o 17:30 v rámci Festivalu talianskej kinematografie. Unikátne bude podľa organizátorov v sobotu večer aj premietanie zápasu Slovensko-Taliansko v rámci Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov, a to priamo na námestí na veľkoplošnej obrazovke.Hlavnou myšlienkou festivalu je prepojiť spoluprácu regiónu pod Tatrami a Prešovského samosprávneho kraja so Sardíniou aj do ďalšej konkrétnej podoby. Aj preto bude Okrúhly stôl pre pozvaných hostí v utorok 12. júna venovaný možnosti zriadenia leteckého spojenia medzi Popradom a sardínskym mestom Olbia. Zástupcovia letísk na túto tému diskutovali spoločne ešte v apríli počas stretnutia na talianskej pôde za účasti veľvyslankyne SR v Taliansku Karly Matiaško Wursterovej.„Sardínia je obľúbenou destináciou medzi Slovákmi. Som presvedčená a dúfam, že to bude platiť aj opačným smerom a čoraz viac Sardínčanov bude navštevovať Slovensko. Keď sa s nimi rozprávam, vždy ospevujú Tatry,“ tvrdí.