Centrum sociálnych služieb v Tovarnom oslavuje 55. výročie vzniku

Tovarné 22. augusta (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) Ametyst v obci Tovarné vo Vranovskom okrese oslavuje 55. výročie svojho založenia. Ide o najväčšie takéto zariadenie v rámci Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je jeho zriaďovateľom. Aktuálne má 180 klientov a 96 zamestnancov.Zariadenie prešlo v poslednom období rozsiahlou rekonštrukciou v rámci programu ELENA, ktorý je financovaný Európskou úniou.uviedol pre TASR riaditeľ CSS Ametyst Jozef Sabol. Projekt bol rozdelený na dve etapy. Prvú realizovali na jeseň minulého roka, druhú v apríli a máji. Ich súčasťou boli okrem iného obnova strechy, zateplenie obvodového plášťa či odstránenie technických a systémových chýb na zariadení.skonštatoval.uviedol pre TASR predseda PSK Milan Majerský s tým, že to nie je určite posledná investícia do takýchto zariadení, ktorých je v rámci kraja spolu 26.podotkol.CSS Ametyst v Tovarnom poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Je postavené v prostredí bývalého parku grófa Hadik-Barkóczyho. Do prevádzky bolo odovzdané 15. júna 1963. V areáli sa nachádza niekoľko budov.K dispozícii je tu päť služieb, a to zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok a podporované ubytovanie.zdôraznil Sabol.