Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Zvonením to pre nich nekončí

Tretí ročník priniesol zmeny

Cena pomenovaná po profesorovi Ilkovičovi

8.11.2019 (Webnoviny.sk) -Nielen finalisti CDI, ale aj všetci nominovaní učitelia majú jednu spoločnú charakteristiku: vyučovanie pre nich rozhodne nekončí zvonením. Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného vyučovania. "Všetci títo učitelia si zaslúžia obrovské uznanie. Na troch finalistoch sme sa zhodli tento rok rýchlo, avšak vybrať spomedzi nich jedného bolo náročné. Ktorýkoľvek by mohol byť absolútnym víťazom," hovorí predseda poroty Martin Plesch.Porota nakoniec vybrala Zdenku Baxovú, ktorá vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však len obyčajnej fyzike, jej špecialitou je astronómia. Študentom pomáha odhaľovať zákutia vesmíru už takmer 35 rokov. Na škole sa jej podarilo vybudovať astronomickú pozorovateľňu a vychovať špičkových astronómov. "Traja moji bývalí žiaci dnes študujú v Cambridge. Napríklad Peter Kosec už od prvého ročníka písal články do vedeckých časopisov a dnes je tam doktorandom. Vždy si hovorím, že o pár rokov budeme možno kvôli nemu prepisovať učebnice fyziky," pochválila svojich žiakov Zdenka Baxová.Druhá finalistka Angelika Hanesz vyučuje informatiku v malej obci Buzica neďaleko Košíc. Na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj na strednej škole v Košiciach s deťmi po zvonení stavia unikátne Lego roboty. Spolu so žiakmi potom absolvuje robotické súťaže po celom svete. V roku 2018 si jedno zo svojich súťažných robotických riešení dokonca patentovali. Vymysleli totiž metódu na odhaľovanie porúch vodovodného potrubia v stenách.Ivan Hnát za takmer 50 rokov svojej učiteľskej praxe vychoval množstvo chemikov, vedcov, medikov či farmaceutov. Rukami mu prešlo približne 10-tisíc žiakov, napísal viacero učebníc a zbierok úloh a pre Chemickú olympiádu pracoval už od prvého roka jej existencie. Ani na dôchodku pán Hnát nezaháľa. Pripravuje Zbierku príkladov a úloh z chémie určenú na prípravu na prijímacie skúšky na vysoké školy. Dodnes doučuje študentov súkromne a žiaci aj učitelia mu volajú, keď si nevedia rady s ťažkým príkladom.Cena Dionýza Ilkoviča bola odovzdaná už po tretíkrát. V prvých dvoch ročníkoch ju odovzdávala slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá je iniciátorom projektu. Tento ročník bol už organizovaný novovzniknutou Nadáciou Dionýza Ilkoviča (NDI). Cieľom Nadácie je podpora učiteľov prírodných vied venujúcich sa mimoškolskej činnosti vo väčšom rozsahu, ako je len samotné ocenenie. "Chceme pomáhať vytvárať na Slovensku podmienky, ktoré budú učiteľov motivovať, aby sa naplno venovali rozvoju talentovaných detí, a v ktorých bude mať čo najviac mladých záujem o prírodné vedy," hovorí Marián Marek, predseda správnej rady NDI. Práve prírodné vedy ako matematika, fyzika, informatika, chémia alebo aj robotika sú oblasti, na ktorú sú aktivity nadácie zamerané. "Prírodné vedy posúvajú spoločnosť vpred. Sú za každým veľkým objavom. Ak nechceme byť na Slovensku montážnou krajinou, musíme podporovať deti, ktoré majú záujem sa im venovať. Práve ony budú tvoriť v budúcnosti pridanú hodnotu, a ak sa nám ich podarí udržať na Slovensku, tak napr. aj pracovné miesta," dodáva Robert Mistrík, člen správnej rady NDI.Do tretieho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča prišlo 36 kvalitných nominácií pre 32 výnimočných pedagógov, čo je viac ako v minulom ročníku. Finalisti, ktorých vybrala odborná porota, si zo slávnostného večera odniesli sošku Plamienok poznania, ktorú vyrobila akademická sochárka Eva Ptfajová, dcéra Dionýza Ilkoviča, taktiež vecné ceny a rozdelili si finančnú odmenu vo výške 6 000 €.Ocenenie nesie meno významného slovenského vedca. Dionýz Ilkovič v roku 1934 odvodil vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. Dnes je známy ako Ilkovičova rovnica. Bol vtedy členom tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského. Profesor Dionýz Ilkovič bol nielen významný slovenský fyzik a vedec svetového formátu, ale tiež skvelý učiteľ, ktorého štýl vyučovania sa stal legendárnym pre jeho študentov a kolegov.Cena Dionýza Ilkoviča je určená pre pedagógov aj nepedagogických pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú rozvoju mimoškolskej činnosti v predmetoch matematika, fyzika, informatika a chémia.