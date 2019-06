Cenu mesta Prešov získal farár, detský lekár a herecký manželský pár

Manželia Jozef a Kveta Stražanovci počas predstavenia. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Prešov 5. júna (TASR) – V rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove si v stredu v historickej sále Parku kultúry a oddychu – Čierny orol prevzali viacerí laureáti verejné ocenenia mesta. Odovzdávali sa tretí raz v histórii mesta.povedala po odovzdaní cien primátorka Prešova Andrea Turčanová.Cenu mesta Prešov za rok 2018 si prevzal evanjelický farár Ján Bakalár, detský kardiológ a dlhoročný komunálny poslanec Vasiľ Janko za celoživotný prínos do oblasti pediatrickej kardiológie a herecký manželský pár Kvetoslava a Jozef Stražanovci za celoživotný prínos k rozvoju divadelného umenia a zviditeľňovanie mesta Prešov.Zborový farár Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Prešove Ján Bakalár bol ocenený za pastoračnú činnosť, tvorivú a činorodú prácu a záchranu kultúrneho dedičstva v meste.uviedol pre TASR Bakalár.Cenu Opálové zrnko mesta Prešov za rok 2018 za prínos v oblasti obchodu a vytváranie pozitívneho obrazu mesta Prešov získala spoločnosť 3b, s.r.o..Osobnosti slovenskej opernej scény Ide Kirilovej udelili Čestné občianstvo mesta Prešov in memoriam za výnimočný prínos do dejín slovenského operného divadla a koncertného spevu, ako aj vrelý vzťah k rodnému Prešovu.Cenu primátorky mesta Prešov za rok 2018 získal aktívny športovec, rozhodca a organizátor bežeckého športu František Bednár, primár Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana a profesor na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Ján Kmec i jedna z najstarších hudobných škôl na Slovensku, Základná umelecká školy Mikuláša Moyzesa na Baštovej ulici v Prešove.