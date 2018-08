Cenu nadácie Vrba-Wetzler udelili in memoriam Jozefovi Ondriášovi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 13. augusta (TASR) – Nadácia Vrba-Wetzler udelila v sobotu (11.8.) cenu in memoriam Jozefovi Ondriášovi, policajnému úradníkovi zo Sniny, ktorý nezištne pomohol dvom utečencom Arnoštovi Rosinovi a Cz. Mordowiczowi. Udeľovanie ceny, ktorú prebrali za Ondriáša členovia rodiny, bolo súčasťou záverečného programu pešieho pochodu z Auschwitzu do Žiliny Vrba-Wetzler Memorial.Viac ako 70 ľudí vykročilo v pondelok (6.8.) z priestorov koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau na spomienkový pochod.uviedol Peter Švec z českej a slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ).Účastníci zo Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Francúzska a iných krajín putovali z väčšej časti po území Poľska, smerom ku hranici so Slovenskom.dodal Švec.Účastníci pochodu sa v sobotu (11.8.) stretli na poľsko-slovenskej hranici v Zwardoni pri pamätníku pochodu, vytvoreného slovenským sochárom Ferom Guldanom, ktorý ho tam osobne osadil pri prvom pochode v roku 2014. Pochod potom pokračoval do obce Skalité, kde na priečelí vlakovej stanice predseda Židovských náboženských obcí v Žiline Pavel Frankl slávnostne odhalil pamätnú tabuľu venovanú odvahe Ondreja Čaneckého a obetiam deportácií židovských občanov Slovenska do nacistických vyhladzovacích táborov v roku 1942.Z Kysúc sa pochod vlakom, podobne ako kedysi Vrba s Wetzlerom, presunul do Žiliny. Na Hollého ulici účastníci navštívili bývalý židovský starobinec a autentické podpivničené priestory, v ktorých dvaja hrdinovia napísali správu o skutočnom cieli deportácií Židov, ktorým bolo masové vyvražďovanie. Záver pochodu sa konal v Novej synagóge v Žiline, kde okrem príhovoru Pavla Frankla diskutovali účastníci pochodu v moderovanom rozhovore. Po udelení ceny Nadácie Vrba-Wetzler Memorial sa v priestoroch synagógy premietali dokumentárne filmy Zachor a Kroky na hrane, doplnené o vystúpenie huslistky a speváčky Miriam Kaiser.Podujatie už piaty rok organizuje česká a slovenská pobočka ICEJ v spolupráci s Fedorom Gálom. Partnerom projektu je Nadácia Milana Šimečku a o.z. Stanica Žilina-Záriečie.