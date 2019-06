Cenu prezidenta Art Film Festu získal Štefan Kvietik

Na archívnej snímke z 11. augusta 1976 zaslúžilý umelec Štefan Kvietik. Foto: TASR/Magda Borodáčová Foto: TASR/Magda Borodáčová

Košice 23. júna (TASR) – Záverečným ceremoniálom, ktorého súčasťou bolo odovzdávanie cien Modrý anjel vyvrcholil v sobotu (22.6.) v Košiciach 27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest. Ocenenia putovali do Kolumbie, Spojených štátov amerických, Rakúska, Ruska, Francúzska či Rumunska. Ocenení boli i slovenskí tvorcovia. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Peter Gašparík.O víťazoch v Medzinárodnej súťaži hraných filmov rozhodovala päťčlenná porota, ktorú tvorila slovenská herečka Éva Bandor, český filmový režisér, scenárista a spisovateľ Ivan Fíla, grécky novinár a filmový kritik Panagiotis Kotzathanasis, chorvátska filmová kritička a festivalová dramaturgička Dina Pokrajac a iránsky filmový režisér, scenárista a producent Mohammad-Ali Talebi.Modrého anjela za najlepší film získala snímka Monos (réžia: Alejandro Landes, 2019), ktorá rozpráva príbeh paramilitantnej jednotky, zloženej z teenagerov a pôsobiacej v nedostupnej džungli.Najlepším režisérom sa stal známy americký herec Jonah Hill, ktorého režisérsky debut s názvom Deväťdesiate (Mid90s, 2018).Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon si na svoje konto pripísala rakúska herečka Patrycja Planik.Cenu za Najlepší mužský herecký výkon si na pódiu košickej Kunsthalle osobne prevzal ruský herec Alexey Agronovich, predstaviteľ hlavnej úlohy vo filme Humorista (Yumorist, réžia: Michael Idov, 2019).V trojčlennej porote Medzinárodnej súťaže krátkych filmov sa stretli festivalový koordinátor a dramaturg Jose Cabrera Betancort z Tenerife, švédsky režisér a scenárista Jerry Carlsson, a nórska režisérka Gunhild Enger. Držiteľom ceny Modrý anjel za najlepší krátky film sa vďaka ich rozhodnutiu stala francúzska animovaná snímka Skočím si po cigarety (Je sors acheter des cigarettes, réžia: Osman Cefron, 2019).Porota sa rozhodla udeliť aj Zvláštne uznanie. Rumunská snímka Vianočný darček (Cadoul de craciun, réžia: Bogdan Muresanu, 2019) si ju získala tým, ako na ploche krátkej metráže pracovala s tradičnými elementmi rumunskej Novej Vlny.Okrem dvojice medzinárodných porôt vybralo dva ocenené filmy aj publikum Art Film Festu. Sympatie festivalového obecenstva si získala slovenská novinka, komédia Loli paradička (2019) režiséra Richarda Staviarskeho. Divácky najobľúbenejším krátkometrážnym dielom sa stal ruský film Kolotoč.Počas záverečného ceremoniálu bola okrem ocenení Modrý anjel a dvojice diváckych cien bola odovzdaná aj cena Zlatá kamera, ktorú Art Film Fest udeľuje tvorcom a tvorkyniam za ich výrazný prínos v oblasti kinematografie. Jej tohtoročným laureátom sa stal maďarský režisér Kornél Mundruczó, viackrát ocenený na Festivale v Cannes, s množstvom celosvetovo úspešných filmov na svojom konte.Milan Lasica udelil na záverečnom ceremoniáli Cenu prezidenta festivalu za rozvoj filmového umenia v domácom i zahraničnom kontexte. Získal ju slovenský herec Štefan Kvietik, ktorý ju prevzal z rúk svojej dlhoročnej hereckej kolegyne Emílie Vášáryovej. Vo svojej reči poďakoval kolegom a kolegyniam, s ktorými mal tú česť za roky svojej hereckej kariéry spolupracovať.Medzinárodný filmový festival Art Film Fest sa vráti do Košíc v dňoch 19. až 27. júna 2020 so svojím 28. ročníkom.