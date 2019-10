Cenu SOZA za rok 2018 získali úspešné osobnosti našej hudobnej scény

Na snímke Celeste Buckingham získala cenu SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora na odovzdávaní cien Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) 1. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Na snímke Ivan Tásler získal cenu SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel na odovzdávaní cien Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) 1. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odovzdával v utorok večer ocenenia pre najúspešnejších autorov a interpretov slovenskej hudobnej scény za rok 2018.V programe Galavečera 23. ročníka vystúpila prvá na pódium bratislavského Mestského divadla P. O. Hviezdoslava speváčka a skladateľka Celeste Buckingham, ktorá získala cenu pre najúspešnejšieho mladého autora. Cenu získala aj minulý rok za album Bare, ktorý vydala v novembri 2017.Cenu SOZA za zvukový nosič získal raper Kali za album Dovi, Dopo, ktorý vydal v novembri 2018 pod vlastnou značkou Kali Records. Zaradil naň aj skladbu Poď so mnou, ktorú nahral so skupinou IMT Smile.Cenu SOZA pre textára najhranejších hudobných diel za rok 2018 si prevzal textár Vlado Krausz. Jeho texty piesní znejú zo slovenských rádií každý deň, napísal ich pre skupinu IMT Smile, Katku Knechtovú, Adama Ďuricu, skupinu Gladiator či Lukáša Adamca.Cenu SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel získal líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler. Je to jeho trináste autorské ocenenie. Na svojom konte má desiatky hitov, ktoré hrajú slovenské rádiá, k tým najnovším patria pesničky z albumu Budeme to stále my. O popularite Ivana a skupiny svedčí aj fakt, že trikrát po sebe získali ocenenie OTO (Osobnosť televíznej obrazovky) za rok 2016, 2017 aj 2018.Cenu za najhranejšiu skladbu si odnáša speváčka Emma Drobná za pieseň Words, ku ktorej si napísala text. Rovnakú cenu získala pred rokom za pieseň Smile. Obe sú z jej debutového albumu You Should Know, ktorý vydala v októbri 2017.Cenu za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní si prevzalo Rádio Sity.Okrem štatistických cien boli počas galavečera udelené aj honorárne ocenenia, o ktorých rozhodla dozorná rada SOZA. Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo získal za rok 2018 Vladimír Bokes, jeden z najvýznamnejších skladateľov súčasnej vážnej hudby. Ťažisko jeho tvorby spočíva v orchestrálnej a komornej tvorbe.Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú dve takéto ceny, pričom sa dodržiava pravidlo, že ak jednu cenu získa autor napr. v oblasti vážnej hudby, tak druhá je udelená zástupcovi z inej oblasti. Za rok 2018 budú do knihy zapísaní Frico Kafenda (2.11. 1883 – 3.9. 1963) a Marek Brezovský (15.4. 1974 – 22.6. 1994).Honorárnu Cenu SOZA za rok 2018, za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí získal Richard Müller, za ktorého ocenenie prevzal syn Markus. Richard je nielen fyzicky neprehliadnuteľná osobnosť slovenskej hudobnej scény - presadil sa v nej už v 80. rokoch minulého storočia, ale okrem domáceho aj v českom jazykovom prostredí, predovšetkým ako interpret textov Michala Horáčka.povedal pre TASR ocenený Ivan Tásler.Zriaďovateľom Cien SOZA je Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Ceny SOZA sa udeľujú raz ročne, a to za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel v predchádzajúcom roku. Poslaním Cien SOZA je oceniť verejným uznaním prínos autorov, tvorcov hudobných diel, ktoré sa obzvlášť úspešne uplatňujú v praxi hudobného života na Slovensku, a tým podporiť rozvoj domácej hudobnej kultúry. Držitelia Cien SOZA za rok 2018 si preberú ocenenia v podobe bronzovej plastiky s názvom Eurydika, ktorej autorom je sochárka Jana Brisudová.