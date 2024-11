Cenu ÚPN získali bývalí politickí väzni a veteráni Lenkavský a Krutý, ocenili aj režisérku Vlachovú

Rôzne podujatia pre verejnosť

4.11.2024 (SITA.sk) - Cenu Ústavu pamäti národa získali bývalí politickí väzni a veteráni protikomunistického odboja Alojz Lenkavský a Jozef Krutý, ocenili aj režisérku Kristínu Vlachovú. Informoval o tom Ústav pamäti národa (ÚPN), ktorý ceny udelí na slávnostnom otvorení 14. ročníka Festivalu slobody . Festival začína 4. novembra a potrvá do 17. novembra.Súčasťou festivalu budú aj rôzne podujatia pre verejnosť, ako napríklad medzinárodná filmová prehliadka, diskusie, výstavy, divadelné predstavenia a koncerty.Ako ÚPN priblížil, cenu ÚPN za odpor proti nedemokratickým režimom a boj za obnovu slobody a demokracie udelia Alojzovi Lenkavskému. Ten sa ešte ako neplnoletý stal členom skupiny, ktorá pripravila a v okolí Spišskej Belej plánovala roznášať letáky upozorňujúce na neprávosti páchané komunistickým režimom voči cirkvi.Skupinu však odhalila Štátna bezpečnosť a Lenkavský bol počas vypočúvania nútený priznať sa k činom, ktoré nespáchal. Odsúdili ho na trest smrti, ktorý bol v odvolacom konaní zmenený na 15 rokov väzenia. Z tohto trestu si odpykal takmer desať rokov.„Za odbojovú činnosť a väznenie z politických dôvodov ÚPN Lenkavskému v roku 2006 priznal postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja,“ doplnil ÚPN a informoval, že cenu prevezme jeho dcéra.Cenu ÚPN za odpor proti nedemokratickým režimom a boj za obnovu slobody a demokracie udelia aj Jozefovi Krutému, ktorý ako 17-ročný založil protikomunistickú organizáciu, ktorá vydávala protištátne letáky povzbudzujúce veriacich a upozorňujúce hospodárov na nevýhodnosť vstupu do jednotných roľníckych družstiev.„Letáky distribuoval v okolí Malaciek, Bratislavy a Kútov. Po zatknutí a vyšetrovaní bol v roku 1952 odsúdený na 15 rokov väzenia a prepadnutie celého majetku za velezradu, keďže podľa obžaloby mal vykonávať špionáž pre americkú spravodajskú službu Central Intelligence Corps,“ priblížil ÚPN a pokračoval, že Krutého z väzenia prepustili v apríli v roku 1964. ÚPN mu v roku 2017 priznal postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja. Cenu prevezme jeho manželka.Scenáristke a režisérke Kristíne Vlachovej sa ÚPN rozhodol udeliť cenu za prínos k poznaniu obdobia neslobody a šírenie myšlienok slobody a demokracie. ÚPN priblížil, že Vlachová pracovala ako scenáristka vo filmovom štúdiu Barrandov. V roku 1977 odmietla podpísať Antichartu, a preto už nemohla pracovať ako scenáristka.Do roku 1984 pracovala v nakladateľstvách Orbis a Panorama v redakcii omaľovaniek a vystrihovačiek pre deti. Keď sa však zistilo, že zadávala prácu režimom prenasledovaným osobám okolo Charty 77, musela z redakcie odísť.„Do roku 1989 pracovala ako korektorka alebo vrátnička na vysokoškolskom internáte. K svojej profesii sa mohla vrátiť až po páde komunistického režimu. Ako scenáristka a televízna režisérka sa dlhodobo zaoberá témami spojenými s vyrovnávaním sa s minulosťou,“ doplnil ÚPN. Z jej dielne pochádzajú snímky ako Povedal si diablovi nie, Jáchymovské peklo, Správa o Kráľovi Šumavy či Posolstvo Jána Palacha. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala v ÚPN ako producentka, scenáristka a režisérka. Cenu si príde prevziať osobne.