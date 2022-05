Cenu Úradnícky čin roka získala Silvia Čechová, zjednodušila Bratislavčanom platenie dane z nehnuteľnosti (video)

Ocenenie Úradnícky čin roka získala Silvia Čechová, ktorá zjednodušila Bratislavčanom platenie dane z nehnuteľnosti. Ako priblížila PR manažérka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) Veronika Hincová Frankovská, Čechová s výskumníkmi Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave navrhla presvedčivejší list, ktorým oslovovali obyvateľov mesta, a pripravila zrozumiteľný návod, ako pri platbe a podávaní daňového priznania postupovať.

Počas slávnostného odovzdávania predstavili organizátori tri príbehy, ktoré porotcovia vybrali spomedzi 78 nominovaných ako najinšpiratívnejšie. Vyzdvihli aj administrátorov facebookovej stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktorí v roku 2021 vyvrátili až 189 hoaxov, z ktorých sa 151 týkalo pandémie.

Porota poukázala aj na analytikov Inštitútu zdravotných analýz Kristiána Šufliarskeho, Mateja Mišíka a Kristínu Kováčikovú, ktorí v spolupráci s externistom Filipom Likavčanom spustili verejné úložisko dát o pandémii. Novinári, výskumníci a odborná aj laická verejnosť mohli prehľadne vidieť, koľko a kde presne sa testuje, očkuje, či aký je stav v nemocniciach.

Riaditeľka SGI a členka poroty Veronika Prachárová podotkla, že pri Čechovej ocenili jej veľkú otvorenosť spolupráci s akademickým sektorom, pričom sa do intervencií víťazka sama aktívne zapájala. Podľa nej Čechová svojím inovatívnym prístupom pomohla k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výberu daní.Jej príbeh považuje Prachárová za inšpiratívny a zároveň vníma, že jednotlivé kroky by sa dali implementovať aj v iných samosprávach. Hincová Frankovská uviedla, že Čechová v spolupráci s ústavom navrhli experiment, v ktorom obyvateľom mesta rozposlali rôzne verzie listu – výzvy k zaplateniu dane.„Jedna z verzií bola zjednodušením bežne používaného listu, v druhej obyvateľom pripomenuli, prečo je dôležité zaplatiť daň z nehnuteľnosti, tretia zas obsahovala nepriamu hrozbu sankcie. Nové verzie listov sa ukázali byť účinnejšie a mesto vyzbieralo na daniach viac o 100-tisíc eur než za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku," ozrejmila PR manažérka s tým, že najúspešnejší list, ktorý bol zjednodušením pôvodnej verzie, bude mesto používať aj v budúcnosti.Keďže daňovníci mali s vypĺňaním daňového priznania problémy, pripravili pre nich aj zjednodušený návod. Navyše, v spolupráci s Oddelením inovácií a digitálnych služieb prispela Čechová aj k rozbehnutiu možnosti digitálneho platenia dane.Adrián Staňo z Klubu úradníkov dobrej vôle, ktorý pôsobí na sekcii plánu obnovy Úradu vlády SR zhodnotil, že verejný sektor nastavuje pravidlá, ktoré ovplyvňujú fungovanie celej spoločnosti a práve kvalita úradníkov rozhoduje o tom, či sú nastavené správne.„Úradnícky čin roka nám ukazuje, koľko inovatívnych a výnimočných vecí sa na našich úradoch deje. Pre nás v Klube úradníkov dobrej vôle je to vzácny a unikátny projekt, ktorým sa snažíme dlhodobo poukazovať na príklady dobrej praxe a oceňovať tie najlepšie nápady, ktoré zvyšujú kvalitu verejných služieb, napĺňajú verejný záujem a zlepšujú tak život všetkých nás," poznamenal.Porotcami Úradníckeho činu roka sú riaditeľka spoločnosti Seesame Michaela Benedigová, výkonný riaditeľ Slovensko. Digital Peter Kulich, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ľudmila Majláthová, riaditeľka SGI Veronika Prachárová, profesorka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Emília Sičáková-Beblavá, docentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Katarína Staroňová a zakladajúci člen Združenia občanov miest a obcí Slovenska Vladimír Špánik.Ocenenie už po tretí rok organizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. Záštitu nad ním prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová, Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.V minulosti získalo ocenenie Úradnícky čin roka v rôznych kategóriách spolu päť iniciatív a projektov. Medzi nimi napríklad úradník z obce Košeca za nový elektronický systém odpadového hospodárstva, vedúci komunitného centra vo Zvolene, ktoré bolo „spojkou" medzi zatvorenými školami a žiakmi z vylúčených komunít, či Inštitút zdravotnej politiky za porovnávanie cien zdravotníckej techniky.