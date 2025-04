Ceny Anděl Coca - Cola 2024: Para dostala ocenenie za najlepší slovenský album

Křižíkův pavilon v areáli Výstaviště Praha bol v sobotu večer (5. 4.) miestom galavečera 34. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca - Cola 2024. Jednou z kategórií bola aj cena pre najlepší slovenský album.





Do záverečnej nominácie zvolili akademici tri albumy slovenských interpretov, ktoré vyšli v roku 2024. Boli nimi Galéria duševného zdravia skupiny Billy Barman, Kam a za čím speváka a autora Pavla Hammela a Pre všetko okolo nás skupiny Para. Sošku Anjela so šalmajou si prevzal Lasky, spevák skupiny Para.„Bol som na sto percent presvedčený, že to vyhráme. Vzhľadom na to, že ma vyslali samého - že to určite nevyhráme, tak choď iba ty - bol som rád, že som mal pravdu ja a nie skupina. Album zberá svoje ovocie, robili sme ho s veľkou láskou, ľudia si ho celkom obľúbili. Sme radi, že ľuďom niečo dáva,“ povedal pre TASR spevák Tomáš Šedivý, ktorého fanúšikovia poznajú dlhé roky iba pod menom Lasky.Skupina Para vznikla v septembri 1995, vo februári 2000 vydali debutový album Veci začnú fungovať. Druhý album 1234 vyšiel v roku 2001, z neho je aj známa skladba Otec. V roku 2004 vydali album Brutálna zostava, na ktorom boli piesne MataMatoMataHari a Veci čo si pamätám. V júni 2007 vyšiel ich štvrtý album Para s hitom Abstinent. V marci 2010 vydali piaty štúdiový album Povstanie a v septembri 2012 šiesty s názvom Menšina. Prvý júnový deň roku 2018 vydali v poradí siedmy album s názvom Našou krajinou a vo februári 2024 ôsmy a ocenený album Pre všetko okolo nás.Ceny Anděl udeľuje každoročne od roku 1991 Hudobná akadémia. Od roku 1995 sa realizujú pod záštitou ČNS IFPI a od roku 1997 ich symbolizuje soška anjela so šalmajou od sochára Jaroslava Rónu. V roku 2019 pribudol do zoznamu aj najlepší slovenský album.Prvú sošku za rok 2019 dostala skupina Nocadeň za album Auróra, za rok 2020 bol ocenený album Pohybliví v nehybnom skupiny Le Payaco, za rok 2021 si cenu prevzala dvojica Lash & Grey za nahrávku Blossoms of Your World, za rok 2022 dostal cenu album Posledné veci Mira Žbirku, za rok 2023 patrí cena skupine Hex a ich albumu Kde je tu láska? V sobotu večer pribudol do zoznamu ocenených album Pre všetko okolo nás.