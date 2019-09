Ceny bytov na Slovensku stúpli o viac ako šesť percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Ceny bytov na Slovensku za prvých 8 mesiacov tohto roka stúpli o 6,6 %. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.," konštatoval.Počas leta aktivita na realitnom trhu tradične klesá. Snaha predávajúcich aj záujemcov o kúpu nehnuteľnosti oživne v septembri a rozmach obchodovania pretrváva aj v októbri. „," povedal Kubrický.Časť zo záujemcov to však nemusí odradiť od nákupu nehnuteľnosti. „,“ uviedol alternatívy Kubrický.Pokiaľ mimo Bratislavy je ponuka starších bytov v porovnaní s novšími až dvojnásobná, v slovenskej metropole je podiel starších bytov na všetky byty len 56 %. Odzrkadľuje to aj dlhodobý záujem developerov o hlavné mesto, kde sú najvyššie príjmy obyvateľstva. Najmenej sú v ponuke 1- a 4-izbové byty, pričom ich vzájomný pomer je vyrovnaný. „," uzavrel analytik Realitnej únie SR .