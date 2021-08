Ceny bývania rekordne rastú, na vidieku je to lacnejšie aj komfortnejšie

Bývanie na vidieku je lacnejšie a komfortnejšie, má však svoje nevýhody. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Mnoho ľudí v niektorej fáze života dospeje k otázke, či si kúpiť byt v meste alebo radšej uprednostniť rodinný dom na vidieku.

9.8.2021 (Webnoviny.sk) -Ceny bývania v posledných rokoch rekordne stúpajú, naposledy v minulom roku o takmer 12 percent. „S výnimkou jedného roka rástli počas poslednej dekády rýchlejšie ceny bytov než ceny rodinných domov, to znamená primárne bývanie v mestách. V Bratislave nedostatok bytov spôsobuje už niekoľko rokov nielen rast ich cenoviek pri kúpe, ale aj vyššie nájomné,“ vysvetľuje Peter Világi.Za priemerný nájom dvojizbového bytu v Bratislave s dobrou dostupnosťou (700 eur) môže mať človek priestranný trojizbový byt v centre Trnavy. „Prípadne, komu stačia len dve izby, ušetrí ročne za nájom až 2 500 eur," dodáva spoločnosť.Priemerná cena staršieho trojizbového bytu v Bratislave presahuje 2 860 eur na meter štvorcový, kým cena v Pezinku, Senci a Trnave je o viac ako tisíc eur nižšia.„Kto hľadá bývanie len podľa ceny, nemá žiadnu dilemu. Bývanie v satelitných obciach okolo veľkých miest je dlhodobo jednoznačne lacnejšie,“ hovorí analytik. Tento prístup napríklad v prípade okolia Bratislavy znamená, že každoročne do satelitných obcí pribúda okolo 5 000 ľudí.V rodinných a bytových domoch, ktoré vyrástli v obciach, či na poliach v ich okolí, vyrástlo za posledných 20 rokov vyše 40-tisíc bytových jednotiek. Na strednom Slovensku je úbytok výrazne nižší, Banská Bystrica prišla za posledné dve dekády o 6,5-tisíca obyvateľov.„Naopak, Košice za rovnaké obdobie nezaznamenali takmer žiadny úbytok (prišli len necelé dve tisícky obyvateľov, čiže jedno percento)," dodáva spoločnosť.Argumentom v prospech bývania na vidieku je okrem nižšej ceny aj väčší komfort. „Za rovnaké peniaze si človek kúpi nielen väčšiu podlahovú plochu v byte či dome, ale k tomu má k dispozícii buď vlastnú záhradu alebo zeleň v blízkom okolí. Zároveň sa zlepšuje mobilita z okolia miest napríklad nasadením nových, moderných prímestských vlakov," vysvetľuje spoločnosť.Opačný pohľad však ukazujú príklady rodín s deťmi, ktoré sa po niekoľkých rokoch presťahovali z prímestskej obce späť do Bratislavy.„Z rodičov sa totiž momentom odsťahovania na vidiek stali sluhovia, ktorí neustále vozili deti do škôlky, školy a na rôzne krúžky. Hodiny strávené denne na cestách úplne mažú hlavný efekt presťahovania na vidiek: oddych v komfortnejšom a väčšom bývaní,“ upozorňuje Peter Világi.