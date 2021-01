Ceny cigariet a bezdymových tabakových výrobkov opäť porastú, budú drahšie o 40 centov

Do vypredania zásob

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Cigarety od začiatku februára tohto roka zdražejú. Spotrebná daň za krabičku cigariet sa zvýši o 40 centov.Spotrebné dane na bezdymové tabakové výrobky (BTV) stúpnu o 72 percent, čím sa celková cena balenia BTV od budúceho mesiaca zvýši takisto o 40 centov.Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá nadobudne účinnosť od 1. februára 2021.Manažér pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu spoločnosti JTI Slovak Republic Martin Jaroš upozorňuje na to, že síce sa predlžuje termín dopredaja cigariet so starými kontrolnými známkami, a teda nižšou cenou, tá však platí len do vypredania zásob. Záujem pritom bude zrejme veľký."Pôjde o predĺženie z jedného na dva mesiace, teda do 31. 3. 2021, spotrebitelia a predajcovia by sa však nemali spoliehať na to, že cigarety so starou, teda nižšou cenou, budú na trhu počas celého dvojmesačného obdobia. Predpokladáme, že tie s nižšou cenou sa dopredajú už počas februára," upozornil.Ceny cigariet a BTV sa pre fajčiarov zvýšia aj v ďalších dvoch rokoch. Od februára budúceho roka cena cigariet a BTV vzrastie zhodne o 20 centov a od februára 2023 o ďalších 20 centov.Zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky prinesie štátu v tomto roku 102,1 milióna eur, v roku 2022 vyše 187 miliónov eur a v roku 2023 ďalších 253,5 milióna eur.Novelou zákona sa zvyšujú nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom stúpne aj sadzba na tabak. Dopredávať cigarety bude umožnené dva mesiace, BTV tri mesiace a tabak šesť mesiacov.V tomto a budúcom roku sa nebude zvyšovať sadzba dane na cigary a cigarky a v roku 2023 sa zvýši na úroveň tabaku zodpovedajúcu hodnote v roku 2021. Dopredaj cigár a cigariek bude možný počas 22 mesiacov. Takéto nastavenie dane bude mať podľa rezortu na daňové príjmy nulový, resp. zanedbateľne pozitívny vplyv.