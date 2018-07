Ceny domov v USA pokračovali v prudkom raste aj v máji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Washington 31. júla (TASR) - Ceny domov v USA zaznamenali prudký rast aj v máji. Takýto vývoj podľa analytikov povedie k odradeniu niektorých záujemcov a poklesu predaja domov.Index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller pre 20 metropolitných oblastí vzrástol v máji medziročne o 6,5 %. To je síce o niečo miernejší rast, než zaznamenali v apríli (6,6 %), stále je to však omnoho vyššie tempo rastu v porovnaní s priemerným rastom príjmov Američanov.Najvýraznejšie sa zvýšili ceny v meste Seattle, a to o 13,6 %. Výrazne vzrástli aj v Las Vegas (12,6 %) a v meste San Francisco (10,9 %).