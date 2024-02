Ceny Grammy 2024 sú rozdané: Ktorí hudobníci si odniesli ocenenia?

Hudobné ocenenie Grammy za najlepšiu pieseň roka získala v nedeľu v Los Angeles americká speváčka Billie Eilish so skladbou "What Was I Made For?" známou z filmu Barbie. Rekordnú štvrtú cenu za najlepší album si pripísala speváčka Taylor Swiftová.



Album Midnights od Taylor Swiftovej získal aj ocenenie za najlepší vokálny popový album. Viac cien Grammy za najlepší album roka ako Taylor Swiftová nezískal dosiaľ žiadny umelec. Speváčka v priebehu galavečera divákom oznámila, že v apríli vydá nový album s názvom The Tortured Poets Department.

Svoju prvú cenu Grammy získala na ceremónii v Los Angeles americká speváčka Miley Cyrusová, so skladbou Flowers si odniesla ocenenie za najlepší sólový popový výkon. Americká speváčka SZA s najviac nomináciami získala cenu za najlepšiu R&B skladbu (Snooze).

Billie Eilish pri preberaní ceny za najlepšiu pieseň roka poďakovala režisérke filmu Barbie Grete Gerwigovej za "najlepší film roka". Ocenenie získala aj v kategórii najlepšia pieseň pre film, televíziu alebo iné vizuálne médiá.

Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.



Moderátorom 66. ročníka odovzdávania cien Grammy je opätovne komik Trevor Noah.