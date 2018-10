Ceny hovädzieho v ČR klesajú, nedostatok krmiva ich zrejme opäť zvýši

Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Praha 29. októbra (TASR) - Tohtoročné horúce leto spôsobilo českým poľnohospodárom nemalé problémy. Niektorí z nich sa teraz zbavujú hovädzieho dobytka, pretože by ho v zime nemali čím kŕmiť. A odborníci varujú, že v dôsledku vyšších nákladov by mohlo hovädzie mäso, ktorého cena aktuálne klesá, neskôr znova zdražieť. Informovali o tom Lidové noviny (LN).Kým vlani od januára do augusta vybrané poľnohospodárske podniky podľa údajov českého Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu vyprodukovali asi 31.681 ton živej váhy jatočného hovädzieho dobytka, tento rok to bolo za rovnaký čas 34.894 ton. Niet preto divu, že sa cena hovädzieho znižuje.Každý týždeň sa v Česku porazí o niekoľko stoviek kusov dobytka viac ako v minulom roku. To so sebou prirodzene prináša nárast ponuky nad dopytom, a teda aj zníženie ceny, uviedol Jan Doležal, tajomník Agrárnej komory.Znižovanie cien mäsa ale nebude veľké. Priemerná ročná spotreba hovädzieho na osobu je v Česku totiž dlhodobo nízka a pohybuje sa niekde okolo deviatich kilogramov. Vzhľadom k relatívne vysokej cene je kvalitná hovädzina stále považovaná skôr za luxusnú komoditu. Navyše mierny pokles ceny je zrejme len dočasný.vysvetlil agrárny analytik Petr Havel. Podľa neho je nižšia cena za mäso len dočasná a v dôsledku drahšieho krmiva sa bude zrejme postupne mierne zvyšovať.Nedostatok krmiva a suché leto majú tiež za následok, že sa dobytok predáva predčasne. A tak ponuka na trhu v súčasnosti prevyšuje dopyt a cena mäsa klesá. Pre chovateľov je problémom aj to, že sa zmenil systém dotácií. Na ich získanie je potrebné väčšie stádo. Ale niektorí menší chovatelia si ho pri vyšších cenách krmiva nemôžu dovoliť a zrejme pristúpia k likvidácii zvierat. Aj to následne podporí rast cien mäsa.