Ceny mobilných služieb v Európskej rovnaké ako v domácej sieti budú aj ďalších desať rokov

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Schéma bezplatného mobilného roamingu v krajinách Európskej únie bude pokračovať aj počas ďalších desiatich rokov. Prostredníctvom tlačovej správy o tom informoval Európsky parlament , ktorý to vo štvrtok schválil.Spotrebitelia budú môcť naďalej používať svoje mobilné telefóny pri cestách do zahraničia v rámci EÚ bez dodatočných poplatkov k tým, ktoré už platia v domovskej krajine. V zahraničí by navyše mali mať nárok na rovnakú kvalitu a rýchlosť mobilného pripojenia ako doma. Poskytovatelia roamingu budú povinní ponúkať rovnakú kvalitu roamingu ako má zákazník v rámci domovskej krajiny, ak sú v sieti hosťovskej krajiny dostupné rovnaké podmienky.