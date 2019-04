Ceny nehnuteľností rástli napriek obmedzeniu financovania

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Rast cien nehnuteľností sa na Slovensku nezastavil ani v prvom štvrťroku tohto roka, a to napriek sťaženému prístupu k hypotekárnym úverom. Rýchlosť predaja bytov v krajských mestách je o 30 - 40 % vyššia ako pred tromi rokmi. Ceny dvojizbových bytov sa medzikvartálne zvýšili o 1,8 % a trojizbových o 2,4 %. Vyplýva to z analýzy Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).uviedla Zuzana Jakabíková, generálny sekretár NARKS. Realitný trh podľa nej dlhodobo zápasí s nízkym počtom ponúk a tak neprekvapí, že ceny bytov rastú v kategórii starších bytov, ako aj v novostavbách.povedala Jakabíková.Pozitívnym signálom pre ďalší vývoj na trhu je informácia Štatistického úradu SR o zvýšenom počte rozostavaných bytov. Rok 2018 tak priniesol o 22 % viac nových začatých bytov ako rok 2017 a o viac ako šesť percent novej výstavby rodinných domov. Výzvou podľa asociácie naďalej ostáva reálna výstavba a ponuka nájomného bývania.Na rozdiel od bytov sa ceny pozemkov takmer nezmenili. Výnimkou sú lokality, kde je súčasná ponuka, ale aj výhľad do budúcnosti limitovaný a len sporadicky sa objavujú vhodné pozemky na výstavbu rodinných domov či bytových domov. Týka sa to najmä Bratislavy, ale aj niektorých častí Košíc. U obytných domov najvýraznejší posun smerom hore zaznamenalo bratislavské Staré Mesto, s medzikvartálnym nárastom na úrovni 3,5 %.skonštatovala Jakabíková. Vyhliadky realitného trhu ostávajú podľa asociácie naďalej optimistické, nakoľko všetky zásadné faktory, akými sú napríklad nízke úrokové sadzby, ochota financovať nákup nehnuteľností, vysoká zamestnanosť, dobré vyhliadky slovenskej ekonomiky, ostávajú zachované.