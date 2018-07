Ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku rástli, zdraželi najmä v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Rast cien nehnuteľností pokračoval na Slovensku aj v druhom štvrťroku tohto roka. Ceny sa zvýšili najmä v Bratislave, nárast však zaznamenal aj okres Banská Bystrica. Slováci mali pritom najväčší záujem o kúpu bytu. Vyplýva to z najnovších údajov realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.Ceny nehnuteľností v druhom kvartáli boli poháňané nízkymi úrokovými sadzbami, rastom zamestnanosti, priemernej mzdy a dobrými ekonomickými vyhliadkami. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku zdraželi najmä nehnuteľnosti mimo hlavného mesta, podľa analýz portálu sa v druhom štvrťroku 2018 rastom cien dostala do popredia prekvapivo Bratislava. Pozoruhodný je aj rast cien v okrese Banská Bystrica, ktorý za posledný rok predviedol prírastky na úrovni 20 %. Týmto nárastom sa však len dotiahol na úroveň ostatných krajských miest. Slováci, ktorí v druhom kvartáli hľadali bývanie, prejavili najväčší záujem o kúpu bytu (46 %), naopak, 39 % Slovákov vyhľadávalo bývanie v rodinných domoch.priblížil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík.Medzištvrťročný priemer nárastu cien bytov v Bratislave v segmente dvojizbových bytov bol na úrovni 3,65 % a 3,85 % v prípade trojizbových bytov. V oboch prípadoch išlo o najvyšší nárast za posledné dva roky pre hlavné mesto.myslí si Lazík. Celkovo sa v Bratislave priemerná absolútna cena za dvojizbový byt pohybovala v druhom štvrťroku na úrovni 137.400 eur. Z ostatných miest v prípade dvojizbových bytov rast ceny o viac ako päť percent zaznamenala Banská Bystrica a v prípade Žiliny bol podľa analýz portálu rast tesne pod piatimi percentami. Zaujímavá zmena nastala v medzištvrťročnom porovnaní aj v prípade trojizbových bytov v Košiciach, kde bol nameraný až vyše štvorpercentný nárast priemernej ceny. Košice v segmente trojizbových bytov nasledovala Bratislava a za ňou Žilina.Realitní odborníci sú presvedčení, že postupné sprísňovanie podmienok pri hypotékach už dlhšie vytváralo tlak na kupujúcich. Predpokladá sa, že k uvoľneniu tlaku príde už počas tohto leta, aj keď opatrenia NBS budú postupne zavádzané až do 1. júla 2019.očakáva Lazík. Pozitívom však podľa neho je stále veľmi dobrá platobná disciplína a nízka miera zlyhaných úverov.dodal Lazík.